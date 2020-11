Pápež pre pandémiu zrušil tradičný predvianočný program

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP

Vatikán 30. novembra (TASR) - Pápež František zrušil slávnostný obrad, ktorým sa 8. decembra na Španielskych schodoch v Ríme tradične začína vianočné obdobie. Dôvodom jeho rozhodnutia je koronavírusová pandémia a s ňou spojené reštrikcie, uviedol v pondelok Vatikán, z vyhlásenia ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.Pápež zvyčajne kladie veniec z kvetov k 12-metrovému stĺpu so sochou Panny Márie a z diaľky požehnáva ďalší veniec, ktorý je už umiestnený hasičmi na rameno sochy.František sa tentokrát nezúčastní na tomto obrade, ktorý pápeži vykonávajú pri príležitosti osláv nepoškvrneného počatia Panny Márie od roku 1953, aby sa zamedzilo šíreniu nákazy v dôsledku zhromažďovania ľudí.Na tejto tradičnej udalosti sa ináč schádzajú tisíce veriacich, ktorí sa chcú pomodliť s pápežom.František sa namiesto toho zúčastní na súkromnej omši, na ktorej zverí mesto, jeho obyvateľov a chorých do rúk Panny Márie.Vatikán tiež oznámil, že prístup k všetkým pápežovým tradičným aktivitám vrátane jeho požehnania "" (Mestu a svetu) bude vzhľadom na pandemickú situáciu obmedzený. Iba limitovaný počet ľudí bude mať prístup do Baziliky svätého Petra vo Vatikáne na pápežské vianočné omše, ktoré sa budú naživo vysielať v televízii a prostredníctvom internetu.Približne tucet členov švajčiarskej gardy, ako aj jedna osoba, ktorá žije v pápežskej rezidencii, už mali pozitívne výsledky testu na nový druh koronavírusu a museli ísť do karantény.Taliansko, prvá západoeurópska krajina zasiahnutá pandémiou COVID-19, zaznamenalo od vypuknutia pandémie vo februári už 54.904 prípadov úmrtia na danú chorobu. Po Británii ide o druhú najvyššiu bilanciu v Európe. Talianske úrady zároveň evidujú vyše 1,5 milióna súvisiacich úmrtí.