Vatikán: Pápež reaguje dobre na antibiotiká proti zápalu priedušiek

Vatikán 30. marca (TASR) - Pápež František reaguje dobre na antibiotiká, ktoré mu nasadili na liečbu zápalu priedušiek (bronchitídy), a z nemocnice by ho mohli prepustiť "v najbližších dňoch", informoval vo štvrtok večer lekársky personál, ktorý sa stará o 86-ročného pápeža v nemocnici Gemelli v Ríme. TASR prevzala správy z tlačových agentúr AFP a AP.



"Zistili sme, že Svätý Otec má infekčnú bronchitídu, ktorá si vyžadovala nasadenie antibiotík. To viedlo k značnému zlepšeniu jeho zdravotného stavu," uviedli lekári vo vyhlásení zverejnenom Vatikánom.



Antibiotiká podávajú Františkovi intravenózne. Hospitalizovali ho v stredu popoludní, pretože v posledných dňoch mal ťažkosti s dýchaním.



Pápež, ktorému v mladosti odstránili časť jedného pľúcneho laloku, zjedol vo štvrtok raňajky, čítal noviny, odpočíval a pracoval z nemocničnej izby, uviedol cez deň hovorca Vatikánu Matteo Bruni.



Vo štvrtok neskôr potom lekári zverejnili aktuálnu informáciu, že pápežovi zistili bronchitídu. To si podľa nich vyžadovalo liečbu antibiotikami. Tie priniesli očakávaný výsledok - výrazné zlepšenie zdravotného stavu a možné prepustenie v nasledujúcich niekoľkých dňoch.



Tento vývoj situácie vyvolal otázniky nad pápežovou účasťou na omši na Kvetnú nedeľu na vatikánskom Námestí svätého Petra tento víkend, ako aj nad jeho prítomnosťou na obradoch počas Veľkonočného týždňa. Ide o Zelený štvrtok, Veľký piatok, Bielu sobotu a Veľkonočnú nedeľu 9. apríla.