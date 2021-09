Pápež sa modlil za úspech svojej návštevy Maďarska a Slovenska

Vatikán 11. septembra (TASR) - Pápež František sa pred svojou návštevou Maďarska a Slovenska modlil za úspech tejto apoštolskej cesty a zveril ju do ochrany Matky Božej. Informovali o tom v sobotu tlačová agentúra KNA a spravodajský portál Vatican News.



Pápež v piatok večer zavítal do hlavnej mariánskej baziliky Santa Maria Maggiore v centre Ríma, kde navštívil kaplnku s obrazom Presvätej Bohorodičky "Salus populi romani".



Hovorca Vatikánu Matteo Bruni uviedol, že Svätý Otec na svojom obľúbenom mariánskom pútnickom mieste položil na oltár kyticu bielych kvetov a potom zotrval v kresle pred milostivou ikonou v tichej meditatívnej modlitbe. Z baziliky sa vrátil do Vatikánu, píše Vatican News.



Pápež František sa vydá na svoju 34. apoštolskú cestu v nedeľu skoro ráno. V Budapešti sa na pozvanie organizátorov zúčastní na záverečnej svätej omši 52. medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti po tom, ako sa nakrátko stretne s maďarským prezidentom Jánosom Áderom a premiérom Viktorom Orbánom.



V nedeľu popoludní odcestuje najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi na pastoračnú návštevu Slovenskej republiky, počas ktorej do stredy zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Pápež sa stretne s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.