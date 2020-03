Pápež sa modlil za zastavenie pandémie koronavírusu

Vatikán 25. marca (TASR) – Pápež František sa dnes vo Vatikáne modlil za zastavenie pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, ako aj za chorých, ich rodiny, zdravotníkov, dobrovoľníkov a politikov. Pripojiť sa k modlitbe Otče náš vyzval pápež kresťanov a veriacich z celého sveta, nielen katolíkov.



Po pápežovej modlitbe sa kardinál Angelo Comastri, vikár Jeho Svätosti pre Vatikánsky mestský štát, modlil modlitbu Anjel Pána a ruženec.



So svojou mimoriadnou výzvou duchovne sa zjednotiť v zápase s epidémiou COVID-19 sa pápež na kresťanov obrátil aj formou videoklipu, ktorý sa objavil na sociálnych sieťach.



Videoklip pripravil Apoštolát modlitby - svetová modlitbová sieť pápeža Františka -, ktorý ho na sociálnych sieťach zverejnil v utorok, v predvečer stredajšej slávnosti Zvestovania Pána, ktorá je tradične aj dňom úcty k životu, informoval spravodajský portál Vatican News.



Svoj zámer modliť sa v stredu na poludnie spoločne pri modlitbe Otče náš pápež oznámil vo svojom príhovore minulú nedeľu. Avizoval vtedy tiež, že v piatok po modlitbách, čítaní zo Svätého písma a eucharistickej adorácii udelí o 18.00 h pred Bazilikou sv. Petra vo Vatikáne mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi – mestu Rím a celému svetu.



Pápež podľa Vatican News vyhlásil, že "na pandémiu vírusu chceme odpovedať celosvetovým charakterom modlitby, spolucítenia, láskavosti". Vyzval ľudí, aby zostali spojení v modlitbe a dali "pocítiť našu blízkosť tým, čo sú viac osamelí a skúšaní". Apeloval podporovať lekárov, zdravotníkov, sanitárov, i dobrovoľníkov, ale aj politikov či úradníkov, ktorí v tejto situácii "musia prijímať tvrdé rozhodnutia, ale pre naše dobro". Pripomenul i policajtov a vojakov, ktorí "v uliciach dbajú o stále dodržiavanie poriadku, aby sa plnilo to, o čo vláda žiada pre dobro nás všetkých".