Pápež sa v septembri stretne aj s maďarským premiérom Orbánom

Rím 21. júla (TASR) – Pápež František si v rámci svojej septembrovej návštevy Maďarska naplánoval aj krátke stretnutie s tamojším premiérom Viktorom Orbánom. Vyplýva to z programu pápežovej cesty do Maďarska a na Slovensko, ktorý Vatikán zverejnil v stredu. Informuje o tom agentúra DPA.



Pápež plánuje po príchode na letisko v Budapešti polhodinové stretnutie s Orbánom, ako aj schôdzku s maďarským prezidentom Jánosom Áderom v tamojšom Múzeu výtvarných umení.



Osemdesiatštyriročný František o svojej ceste do Maďarska informoval ešte v marci a pritom zdôraznil, že nejde o oficiálnu štátnu návštevu, pripomína agentúra APA. Preto bolo doposiaľ nejasné, či sa s premiérom Orbánom stretne.



Slovensko navštívil pápež naposledy pred takmer 18 rokmi, bol to vtedy Ján Pavol II. František oznámil cestu na Slovensko v júli. Na cestu sa vydá 12. septembra a zúčastní sa najprv na záverečnej svätej omši 52. medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti. Odtiaľ sa ešte v ten deň presunie na Slovensko, kde do 15. septembra navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín.