Vatikán o pápežovom zdraví: Už nie je odkázaný na invalidný vozík

Vatikán 29. júna (TASR) - Zdá sa, že pápež František robí pokroky v liečbe svojich pretrvávajúcich problémov s kolenom. V stredu to uviedla agentúra APA, ktorá sa odvolala na informácie rakúskej Katolíckej tlačovej agentúry (Kathpress).



"Už tri dni som opäť schopný chodiť," povedal najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi počas stretnutia s brazílskymi biskupmi. Vatikán medzitým zverejnil krátke video zobrazujúce pondelkové prijatie v Apoštolskom paláci. Bolo na ňom vidieť, ako František demonštratívne vstal z invalidného vozíka, ktorý používal počas verejných vystúpení, a prešiel niekoľko metrov za pomoci vychádzkovej paličky.



Pápež pred týždňom odmietol špekulácie o svojej rezignácii. František počas stretnutia s inou skupinou brazílskych duchovných povedal, že odstúpenie z postu napriek viacerým zdravotným problémom nezvažuje.



"Chcem vykonávať svoje poslanie, kým mi to Boh dovolí," citoval pápeža brazílsky arcibiskup Roque Paloschi.



APA pripomína, že pre Františkove problémy s kolenom sa vyrojili špekulácie o možnom odstúpení z pápežského stolca. Zrušenie cesty do Afriky plánovanej na začiatok júla tieto nepodložené domnienky len podporilo.