Vatikán: Pápež v liste vyzýva na ukončenie konfliktov vo svete

Vatikán 18. marca (TASR) - Pápež František vyzval z nemocnice na ukončenie vojen a nabádal na zamyslenie. Urobil tak v liste, ktorý v utorok zverejnil taliansky denník Corriere della Sera, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



V liste zo 14. marca zdôraznil František potrebu zodpovednej žurnalistiky a vyzval na pokojnú myseľ, pričom poznamenal, že médiá majú povinnosť vnímať dôležitosť slov. "Nikdy to nie sú len slová. Sú to fakty, ktoré budujú ľudské prostredie. Môžu spájať alebo rozdeľovať, slúžiť pravde alebo ju využívať," napísal v liste uverejnenom na titulnej strane novín.



"Musíme odzbrojiť slová, aby sme odzbrojili mysle a odzbrojili Zem. Je naozaj potrebné zamyslieť sa, upokojiť sa, pochopiť komplexnosť... Kým vojna len devastuje komunity a životné prostredie bez toho, aby ponúkala riešenia konfliktov, diplomacia a medzinárodné organizácie potrebujú nový začiatok a dôveryhodnosť," napísal pápež.



Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi sa poďakoval riaditeľovi denníka Lucianovi Fontanovi, ktorému list adresoval. Zároveň poznamenal, že v tejto chvíli, keď je chorý, sa mu vojny zdajú ešte absurdnejšie. "Ľudská krehkosť má v skutočnosti moc vyjasniť pre nás to, čo trvá a čo pominie, čo nás robí živými a čo zabíja," napísal pápež. Mier si vyžaduje oddanosť, prácu, mlčanie i slová, dodal.



Štvrtá a najdlhšia hospitalizácia Františka počas jeho 12-ročného pontifikátu sa začala 14. februára pre problémy s dýchaním, ktoré lekári napokon diagnostikovali ako obojstranný zápal pľúc. Doktori tvrdia, že stav pápeža je stabilizovaný po kritickom období, ktoré sprevádzali respiračné krízy.