Pápež v novoročnej homílii odsúdil násilie voči ženám

Vatikán 1. januára (TASR) - Pápež František vo svojom prvom príhovore nového roka odsúdil v stredu všetky formy násilia voči ženám. Ak chceme posilňovať ľudskosť vo svete, je potrebné začať rešpektom voči ženám, uviedol počas bohoslužby vo vatikánskej Bazilike sv. Petra.



Pápež v homílii tiež obhajoval právo žien na migráciu s cieľom hľadať lepšiu budúcnosť pre svoje deti a odsúdil tých, ktorí myslia len na hospodársky rast, a nie na dobro iných.



Informácie priniesli agentúry Reuters a APA, ako aj spravodajský portál Vatican News.



"Znovuzrodenie ľudstva sa začalo od ženy. Ženy sú pramene života. A predsa sú neustále urážané, bité, znásilňované, nútené na prostitúciu a zabíjanie života, ktorý nosia vo svojom lone," povedal František na slávnosť Panny Márie Bohorodičky, ktorý katolícka cirkev slávi aj ako Svetový deň pokoja.



"Každé násilie spôsobené žene je zneuctením Boha, ktorý sa zrodil zo ženy. Z tela ženy prišla pre ľudstvo spása: z toho, ako sa správame k telu ženy, vidno našu úroveň ľudskosti," zdôraznil pápež, ktorý vyzval aj na väčšie zapojenie žien do rozhodovacích procesov.



"Ak chceme lepší svet, ktorý by bol domom pokoja, a nie nádvorím vojny, nech nám leží na srdci dôstojnosť každej ženy," dodal s tým, že cirkev je zložená z viacerých štruktúr, v srdci je však "matkou".



František v kázni spomenul aj ďalšiu zo svoju častú tému, migráciu, keď povedal, že ženy, ktoré odchádzajú do iných krajín, aby sa postarali o svoje deti, by mali byť ctené, nie opovrhované.



"Dnes ešte aj materstvo býva ponižované, pretože jediný rast, ktorý ľudí zaujíma, je ten ekonomický," uviedol. "Sú matky, ktoré riskujú a vydávajú sa na neschodné cesty, aby sa zúfalo pokúsili dať plodu svojho lona lepšiu budúcnosť, a sú brané ako prebytočné čísla - ľuďmi, ktorí majú plné brucho, ale plné vecí, no prázdne srdce, bez lásky," citoval ho Vatican News, informačný systém Svätej stolice.