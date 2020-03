Pápež vyjadril nespokojnosť s drastickými opatreniami v Ríme

Vatikán 13. marca (TASR) - Pápež František vyjadril v piatok nespokojnosť s opatrením talianskych úradov, ktoré sa v súvislosti so šírením nového druhu koronavírusu rozhodli zatvoriť do 3. apríla všetky katolícke chrámy v Ríme. Píše o tom agentúra AFP.



"Drastické kroky nie sú vždy dobré," uviedol pápež argentínskeho pôvodu pre miestne médiá. František zároveň vyzval veriacich, aby prejavili "zodpovednosť" a "spolupracovali s príslušnými úradmi".



Taliansko zaviedlo v rámci Európy najprísnejšie opatrenia v reakcii na pandémiu koronavírusu, ktorá si v tejto krajine vyžiadala za menej než tri týždne už 1016 mŕtvych a viac než 15.000 nakazených.



So zámerom zamedziť šíreniu koronavírusu a odbremeniť tak preplnené nemocnice dala vláda zatvoriť všetky obchody okrem lekární a potravín. Platí aj zákaz cestovať okrem prípadov, keď je to nevyhnutné.



Kaviarne a reštaurácie, ktoré predtým mohli fungovať počas dňa, sú takisto zatvorené. Povolené sú iba donášky jedla domov. Výnimku dostali podniky v dopravných uzloch.



Premiér Giuseppe Conte vyzval všetky firmy, aby umožnili zamestnancom prácu z domu v čo najväčšej miere.



Vatikán spočiatku vzdoroval prísnym opatreniam zavretia svätostánkov v prevažne katolíckom Taliansku. Pápežský zástupca v Ríme Angelo De Donatis však uviedol, že bol napokon nútený pristúpiť k tomuto kroku. Zdôraznil, že opatrenie je pre všeobecné dobro.



Prístup ku kostolom rímskej diecézy a k akýmkoľvek cirkevným objektom, ktoré sú prístupné verejnosti, je pre všetkých veriacich zakázaný. Veriaci budú podľa vikára De Donatisa oslobodení od povinnosti zúčastňovať sa na sviatostiach.



Rýchle rozšírenie vírusu v krajine predstavuje hrozbu pre zdravotný systém. Taliansko je najviac zasiahnutým štátom sveta po Číne, kde prvé prípady koronavírusu SARS-CoV-2 zaznamenali vlani v decembri.