Pápež František vyjadril znepokojenie nad konfliktom v oblasti Kaukazu

Vatikán 19. júla (TASR) - Pápež František v nedeľu vo Vatikáne vyjadril znepokojenie v súvislosti s konfliktom medzi Arménskom a Azerbajdžanom a vyzval na mierové riešenie, informovala agentúra DPA.



"Už niekoľko dní so znepokojením pozorujem nárast ozbrojeného napätia v oblasti Kaukazu medzi Arménskom a Azerbajdžanom," povedal pápež po nedeľňajšej modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.



Pápež zopakoval svoju výzvu zastavenie konfliktov na celom svete, ktorú po prvý raz predniesol na začiatku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, pripomína DPA. Mier a bezpečnosť sú podľa jeho slov kľúčové na to, aby do oblastí konfliktu mohla prichádzať humanitárna pomoc.



Pápež František takisto 5. júla ocenil Bezpečnostnú radu (BR) OSN za to, že vyzvala na zastavenie bojov v rámci svetového úsilia v boji proti novému druhu koronavírusu.



Najnovšie boje medzi Arménskom a Azerbajdžanom sa začali v nedeľu 12. júla v oblasti severne od sporného územia Náhorného Karabachu, o ktoré tieto postsovietske krajiny v 90. rokoch minulého storočia viedli vojnu. Zo začatia paľby sa navzájom obviňujú obe krajiny.



Vzťahy oboch susedných krajín už od rozpadu Sovietskeho zväzu komplikujú najmä spory o Náhorný Karabach, odštiepenecký región Azerbajdžanu, ktorý je pod kontrolou miestnych arménskych separatistov. Vojna o tento región z rokov 1988 - 1994 si vyžiadala najmenej 30.000 obetí na životoch. V oblasti odvtedy platí krehké prímerie.



Náhorný Karabach patrí prevažne moslimskému Azerbajdžanu, ale ovládajú ho kresťanskí arménski separatisti, pripomína DPA.