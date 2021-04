Pápež vyzýva veriacich, aby sa v máji modlili za ukončenie pandémie

Vatikán 28. apríla (TASR) - Mesiac máj bude venovaný modlitbám za rýchle ukončenie koronavírusovej pandémie - pápež František vyzýva ľudí na všetkých pútnických miestach na celom svete, aby sa zapojili do iniciatívy "modlitebný maratón". Informovala o tom v stredu agentúra APA s odvolaním sa na Papežskú radu pre novú evanjelizáciu.



Každý deň počas mája by sa mali kňazi, veriaci a ich rodiny pomodliť ruženec najmä za osoby mimoriadne zasiahnuté pandémiou covidu. Ide napríklad o tých, čo sa pre protipandemické opatrenia nemohli rozlúčiť so svojimi zomierajúcimi príbuznými, o ľudí bez domova či o osoby žijúce v chudobe. Pápež sa tiež chce modliť za zdravotníkov, ktorí sú súčasťou boja proti pandémii.



Pápež pozýva ľudí na všetkých pútnických miestach, aby sa v miestnych jazykoch modlili za obnovu spoločenského života, práce i mnohých aktivít, ktoré boli prerušené v súvislosti s pandémiou.



Hlava katolíckej cirkvi spolu s veriacimi májové modlitby otvorí i ukončí. Najvyšší pontifex sa bude 1. mája modliť v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne pred ikonou Panny Márie zo 7 storočia. Požehná tiež ružence zhotovené pri tejto príležitosti, ktoré sa následne rozošlú do 30 pútnických kostolov. Na modlitbe sa zúčastnia rodiny z farností v Ríme a jeho okolia. Modlitby za okamžité ukončenie pandémie pápež zavŕši 31. mája vo Vatikánskych záhradách.