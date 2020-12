Pápež zo zdravotných dôvodov vynechá novoročné bohoslužby

Vatikán 31. decembra (TASR) – Pápež František sa nezúčastní na novoročných bohoslužbách z dôvodu svojich opätovných bolestí chrbta. Oznámil to vo štvrtok vatikánsky hovorca Matteo Bruni, ktorého citovala tlačová agentúra AP.



Pápeža sužuje bolestivý ischias a nebude preto vo štvrtok večer viesť koncoročnú bohoslužbu v Bazilike svätého Petra. Pápež nebude z rovnakého dôvodu celebrovať ani omšu na Nový rok v tomto chráme, povedal hovorca.



František týmto problémom trpel už v minulosti. Ischias môže spôsobiť bolesti chrbta a nôh a je spôsobený stláčaním nervových koreňov alebo sedacieho nervu, ktorý vedie od dolnej časti chrbtice po stehno.



Napriek zhoršenému stavu pápež udelí svoje plánované novoročné požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu) v piatok napoludnie počas vystúpenia v knižnici Apoštolského paláca.



Aby odradil davy na Námestí svätého Petra počas prudkého nárastu pandémie COVID-19 v Taliansku, František v poslednom čase presúva svoje týždenné a sviatočné požehnania do vnútra Vatikánu namiesto zdravenia veriacich z okna paláca s výhľadom na námestie.



Štvrtkové vešpery a piatková omša sa uskutočnia, ale budú ich viesť vatikánski kardináli Giovanni Battista Re a Pietro Parolin, dodáva tlačová agentúra Reuters. Pre Františka je to po prvý raz za uplynulé roky, čo musí zo zdravotných dôvodov vynechať udalosť, na ktorej je nutná pápežova prítomnosť.