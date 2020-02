Po štvrtku pápež František zrušil svoj oficiálny program aj v piatok

Vatikán 28. februára (TASR) - Pápež František zrušil všetky oficiálne prijatia naplánované na piatok. Podľa agentúry AP o tom informoval hovorca Svätej stolice Matteo Bruni.



Pápež pritom v piatok ráno, ako obvykle, odslúžil omšu v Dome sv. Marty. Neskôr sa však rozhodol zrušiť celý svoj oficiálny program. Neoficiálne stretnutia, ktoré boli naplánované v Dome sv. Marty, sa však uskutočnia.



Vo vyhlásení Vatikánu sa nespresňuje, aký je momentálny zdravotný stav 83-ročného pápeža. Vo štvrtok však on sám oznámil, že je zdravotne mierne indisponovaný, a preto anuloval naplánovanú účasť na bohoslužbách v Bazilike sv. Jána v Lateráne.



Agentúra AP pripomenula, že pápež už v stredu počas obradov Popolcovej stredy, ktorými sa v katolíckej cirkvi začína pôst pred Veľkou nocou, pokašliaval a smrkal.



V programe pápeža na najbližšie dni figuruje 1. marca presun do talianskeho mesta Ariccio, kam sa aj s ďalšími kňazmi Rímskej kúrie utiahne na duchovné cvičenia. Odchod do Ariccia je naplánovaný na nedeľu po modlitbe Anjel Pána, ktorú sa pápež s veriacimi a pútnikmi zhromaždenými na Námestí sv. Petra modlí každú nedeľu na poludnie.



Správy o zhoršení pápežovho zdravotného stavu prišli v situácii, keď v Taliansku evidujú nárast počtu prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2. Najviac nakazených - viac ako 650 - hlásia zo severu krajiny, v Ríme zaznamenali troch chorých, pričom všetci sa už z akútneho vírusového ochorenia zotavili.



Pápež, pochádzajúci z Argentíny, sa vo všeobecnosti teší dobrému zdraviu, i keď v mladosti mu pre chorobu dýchacích ciest odstránili časť pľúc. Trápi ho však ischias, kvôli ktorému sa mu ťažšie chodí.