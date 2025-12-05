< sekcia Zahraničie
Vatikán podporil v ČĽR výmenu biskupa z podzemnej cirkvi
Vatikán a ČĽR nemajú oficiálne diplomatické vzťahy, pretože Svätá stolica ako zástupcu Číny uznáva Taiwan.
Autor TASR
Vatikán 5. decembra (TASR) - Vatikán v piatok oznámil vysvätenie nového biskupa v komunistickej Čínskej ľudovej republike (ČĽR). Nahradí svojho predchodcu z „podzemnej“ cirkvi, ktorý pôsobil bez súhlasu Pekingu a bol počas desaťročí niekoľkokrát zatknutý. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Pápež Lev XIV. vymenoval Františka Li Ťien-lina ako náhradu za Jozefa Čang Wej-čua na základe kontroverznej dohody s ČĽR o menovaní biskupov, uvádza sa vo vyhlásení Vatikánu. Podľa neho Čang rezignoval.
Podľa katolíckych novín The Tablet bol Li Ťien-lin jedným z dvoch biskupov, ktorých komunistické úrady jednostranne „zvolili“ krátko po smrti pápeža Františka v apríli. Vatikán počas mocenského vákua spôsobeného smrťou pápeža nemohol ratifikovať ich vymenovanie.
„Obzvlášť sporné“ bolo vymenovanie v meste Sin-siang v severočínskej provincii Čche-nan, pretože Vatikán uznával Čang Wej-čua za legitímneho biskupa diecézy, uviedol The Tablet. Bol členom „podzemnej“ cirkvi, ktorú komunistická čínska vláda neuznáva. Podľa americkej Komisie pre medzinárodnú náboženskú slobodu ho naposledy zadržali v máji 2021 a odvtedy je vo väzbe bez súdneho procesu.
Vatikán a ČĽR nemajú oficiálne diplomatické vzťahy, pretože Svätá stolica ako zástupcu Číny uznáva Taiwan. Oba štátne útvary sa rozišli počas občianskej vojny, v ktorej v roku 1949 na pevnine zvíťazili komunisti. Porazený nacionalistický Kuomintang pod vedením generála Čankajška sa uchýlil na Taiwan. Peking tento ostrov považuje za svoje územie.
Po roku 1951 Peking vytvoril vlastnú štátnu katolícku štruktúru – Čínske vlastenecké katolícke združenie (CPCA). V roku 2018 bol podpísaný „prechodný“ dokument medzi Svätou stolicou a Pekingom, ktorý upravuje spôsob menovania katolíckych biskupov v ČĽR. Peking má možnosť navrhovať kandidátov, no konečné schválenie je na pápežovi.
Predĺženie tejto dohody v roku 2024 naznačuje, že obe strany chcú pokračovať v spolupráci aspoň na cirkevnej úrovni. Kritiku vyvoláva, že jej presné znenie stále nie je verejne známe. V ČĽR žije približne 12 miliónov katolíkov.
