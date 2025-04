Vatikán: Pohreb pápeža Františka sa uskutoční v sobotu

Vatikán 22. apríla (TASR) - Pohreb pápeža Františka sa uskutoční v sobotu 26. apríla o 10.00 h, oznámil v utorok Vatikán. Pohreb povedie dekan kolégia kardinálov Giovanni Battista Re. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Pohrebná omša sa bude konať na Svätopeterskom námestí. Po jej skončení rakvu prenesú do Baziliky svätého Petra a odtiaľ do rímskej Baziliky Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore). František vo svojej poslednej vôli vyjadril želanie, aby bol pochovaný v jednoduchej, nezdobenej hrobke v spomínanej rímskej bazilike, kde sa nachádza slávna ikona Salus Populi Romani, ktorú si pápež osobitne ctil.



Vatikán krátko pred oznámením termínu pohrebu zverejnil zábery zosnulého pápeža v otvorenej rakve oblečeného v červenom ornáte s mitrou na hlave a ružencom v založených dlaniach. Zverejnené zábery boli zhotovené v kaplnke Domu svätej Marty, kde František počas svojho pontifikátu býval.



Rakvu pápeža z Domu svätej Marty prenesú v sprievode kardinálov do Baziliky svätého Petra v stredu o 09.00 h.



Večer pred pohrebom dajú pápežovi na tvár bielu šatku. Do rakvy vložia mešec s mincami vyrazenými počas jeho pontifikátu spolu s dokumentom o pontifikáte. Druhý exemplár tohto dokumentu uchovajú vo vatikánskych archívoch. Rakva sa potom zatvorí a zapečatí. Tento obrad povedie pápežský komorník.



Pápež František zomrel v pondelok ráno - len deň po tom, čo na Veľkonočnú nedeľu udelil tradičné požehnanie Urbi et orbi (mestu Rím a svetu). Koncom marca 88-ročného Františka prepustili z nemocnice, kde sa strávil vyše mesiaca pre bronchitídu, ktorá mu neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. František stál na čele katolíckej cirkvi od marca 2013.



Bezprostrednou príčinou smrti pápeža Františka bola mŕtvica. Podľa lekárskej správy zverejnenej na portáli Vatican News mal pápež v anamnéze akútne zlyhanie dýchania zapríčinené obojstrannou pneumóniou, viacerými bronchiektáziami, vysokým krvným tlakom a cukrovkou 2. typu.



Žiaľ zo smrti pápeža Františka vyjadrili mnohí európski a svetoví lídri, pričom niektorí medzičasom potvrdili svoju účasť na pohrebe. Americký prezident Donald Trump ešte v pondelok uviedol, že sa spolu s manželkou Melaniou zúčastnia na pohrebe pápeža. Pricestovať plánuje aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj. Už v stredu by do Ríma mal pricestovať argentínsky prezident Javier Milei.