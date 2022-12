Vatikán ponúkol územie na mierové rokovania medzi Kyjevom a Moskvou

Vatikán 13. decembra (TASR) - Vatikán by mohol byť vhodným miestom na uskutočnenie mierových rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou zameraných na ukončenie vojny na Ukrajine. Na podujatí v talianskom Senáte to uviedol štátny sekretár Svätej stolice Pietro Parolin, ktorého v utorok citoval server Vatican News. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry APA.



Vatikán je vždy pripravený ponúknuť obom stranám konfliktu rokovací stôl s cieľom dospieť k mierovému riešeniu, zdôraznil Parolin. Diplomacia Svätej stolice sa podľa jeho slov usiluje "všetkým ponúknuť možnosť na stretnutie a zároveň zachovať rovnováhu".



Vatikán chce vytvoriť priestor na stretnutie a dialóg, a to bez akýchkoľvek podmienok, povedal Parolin s tým, že potom bude na Rusku a Ukrajine, aby sa dohodli na spôsobe rozhovorov a sprostredkovaní ich obsahu.



Pripustil však, že momentálne síce nie je k dispozícii mnoho predpokladov na takéto rokovania, avšak dôležité podľa neho je nestratiť nádej a pokračovať v úsilí. Vojna sa totiž raz musí skončiť, dodal. "Musíme sa sami seba spýtať, či robíme všetko pre to, aby sa táto tragédia skončila," podotkol s tým, že potrebný je nový projekt mieru a medzinárodnej solidarity.



APA pripomína, že Vatikán od začiatku ruskej vojny na Ukrajine ponúka možnosť byť sprostredkovateľom riešenia konfliktu. Dosiaľ to však predovšetkým Moskva odmieta.