Vatikán poslal do afrického Eswatini pomôcky na boj proti covidu

Vatikán 14. augusta (TASR) - Vatikán zaslal do katolíckej nemocnice v africkej krajine Eswatini (bývalé Svazijsko) zásielku s pomôckami v boji proti novému koronavírusu. Ide o dva prenosné pľúcne ventilátory, ďalej medicínske rúška a respirátory typu FFP2, ako aj niekoľko oxymetrov, čiže prístrojov na meranie saturácie krvi kyslíkom. Informovala o tom v sobotu agentúra APA.



Ako v piatok napísal server Vatican News, zásielka už dorazila do Svazijského kráľovstva na juhu Afriky. Biskup José Luís Ponce de León pôsobiaci v meste Manzini sa pápežovi Františkovi v tejto súvislosti poďakoval za jeho vedúcu úlohu v tejto ťažkej fáze.



V uplynulých mesiacoch poskytol Vatikán opakovane pomoc krajinám, ktoré pandémia COVID-19 výrazne zasiahla, a to vo forme ventilátorov či zdravotníckeho materiálu. Zásielky smerovali napríklad do Brazílie, Indie, ale tiež do južnej Afriky a Sýrie.



V Eswatini sa podľa oficiálnych údajov nakazilo koronavírusom približne 34.500 ľudí z 1,1-miliónovej populácie. APA poznamenala, že zatiaľ čo je pandemická situácia v mnohých európskych krajinách relatívne stabilná, celosvetové počty nakazených sú vysoké a okrem toho sa v značnej miere šíri nebezpečnejší variant delta.