Vatikán potvrdil svoj záväzok týkajúci sa integrálnej ekológie

Vatikán 18. júna (TASR) - Vatikán vo štvrtok vyzval katolíkov, aby obmedzili investovanie do zbrojárskeho priemyslu a priemyslu fosílnych palív a aby dôkladne monitorovali ťažobné spoločnosti a kontrolovali, či nepoškodzujú životné prostredie.



Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá dodala, že táto výzva je súčasťou 225-stranového medzirezortného dokumentu o integrálnej ekológii s názvom Na ceste k starostlivosti o náš spoločný dom – päť rokov od Laudato si'.



Tento manuál vyšiel vo štvrtok pri príležitosti piateho výročia zverejnenia prelomovej encykliky Laudato si' o nutnosti ochrany prírody, života a bezbranných ľudí.



Text, ktorý bol redigovaný ešte pred začiatkom pandémie vyvolanej koronavírusom nového typu, zdôrazňuje hlavný odkaz encykliky, že všetko je vzájomne prepojené, neexistujú oddelené krízy, ale len jedna komplexná spoločensko-environmentálna kríza, ktorá si vyžaduje skutočnú ekologickú konverziu.



Toto kompendium navrhuje aj praktické kroky na dosiahnutie cieľov encykliky, ktorá dôrazne podporuje dohody o obmedzení globálneho otepľovania a varuje pred rizikami a dôsledkami zmeny klímy.



Dokument je rozčlenený do troch kapitol: Vzdelávanie a ekologická konverzia; Integrálna ekológia a integrálny ľudský rozvoj a na záver predstavuje konkrétne úsilie Mestského štátu Vatikán.



V časti venovanej financiám sa podľa Reuters uvádza, že "ľudia by mohli uprednostniť pozitívne zmeny ... tak, že pri zvažovaní o investovaní svojich peňazí vylúčia tie spoločnosti, ktoré nespĺňajú určité parametre".



Medzi nimi autori dokumentu uviedli dodržiavanie ľudských práv, zákaz detskej práce a ochranu životného prostredia.



Autori správy prišli aj s výzvou vyhýbať sa "spoločnostiam, ktoré sú škodlivé pre ľudskú alebo sociálnu ekológiu", a to vo forme vykonávania interrupcií či výroby zbraní, alebo ktoré škodia životnému prostrediu.



Ďalšia časť dokumentu vyzýva na "prísne monitorovanie" ťažobného priemyslu v oblastiach s krehkými ekosystémami, aby sa zabránilo kontaminácii vzduchu, pôdy a vody.



Reuters napísal, že minulý mesiac sa viac ako 40 náboženských organizácií z celého sveta, z ktorých viac ako polovica katolíckych, zaviazalo odpútať sa od spoločností pôsobiacich v oblasti fosílnych palív.



Vatikánska banka uviedla, že viac neinvestuje do fosílnych palív a mnoho katolíckych diecéz a vzdelávacích inštitúcií na celom svete zastáva podobné postoje.



Spravodajský portál Vatican News napísal, že autori dokumentu poukazujú na dôležitosť rodiny a školy.



Pokiaľ ide o rodinu, mala by byť "privilegovaným miestom vzdelávania, kde sa učíme rešpektovať ľudské bytosti a stvorenie".



Škola by zasa mala rozvíjať schopnosť rozlišovania, kritického myslenia a zodpovedného konania a propagovať u mladých ľudí "nový model vzťahov", keď sa vzdajú individualizmu v prospech solidarity, zodpovednosti a záujmu o iných.



Dokument sa venuje aj poslaniu médií, medzináboženskému dialógu, udržateľnému poľnohospodárstvu i zdravej výžive. Dôrazne sa vyzýva aj na boj proti javom, ako je zaberanie pôdy, veľké znečisťujúce agropriemyselné projekty a upozorňuje na nutnosť ochrany biodiverzity.



V texte sa zdôrazňuje, že prístup k vode je "základným ľudským právom".



Dokument pripomína naliehavosť podpory cirkulárnej ekonomiky, ktorej cieľom nie je nadmerné využívanie výrobných zdrojov, ale ich dlhodobé udržiavanie, aby sa mohli opätovne použiť.