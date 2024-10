Vatikán predstavil maskota jubilejného roka 2025:Animované dievča Luce

Vatikán 31. októbra (TASR) – Vatikán predstavil animovanú postavičku dievčaťa Luce ako maskota Jubilejného roka 2025. TASR informuje na základe správy portálu Sky News.



Tvorcom postavičky je taliansky umelec Simone Legno, ktorý k Luce vytvoril aj psa Santina a spolupútnikov Fe, Xin a Sky. Pri tvorbe maskotky sa inšpiroval japonskou popkultúrou. Meno Luce v taliančine znamená "svetlo".



Luce je oblečená v žltom plášti s kapucou na hlave a so zablatenými čižmami na nohách, s pútnickým krížom okolo krku a v očiach sa jej a spolupútnikom odrážajú symboly púte – mušle pripomínajúce svätojakubskú cestu.



Maskotka "vznikla z túžby vstúpiť do sveta popkultúry, ktorý tak milujú mladí ľudia" a má "prvky typické pre pútnikov", uviedol arcibiskup Rino Fisichella, pro-prefekt Dikastéria pre evanjelizáciu a organizátor Jubilejného roka 2025.



"(Luce) predstavuje šťastné spojenie kresťanských symbolov a japonskej kultúry," dodal arcibiskup.



Dikastérium pre evanjelizáciu v stredu predstavilo Luce a jej priateľov počas popkultúrneho festivalu (conu) Lucca Comics and Games. Každoročne sa koná počas sviatku Všetkých svätých v toskánskom meste Lucca približne 25 km severovýchodne od Pisy a 75 km západne od Florencie.



Ide o vôbec prvý prípad účasti vatikánskeho dikastéria na podobnej akcii. Podľa arcibiskupa "ide o príležitosť hovoriť s mladšími generáciami o nádeji, ktorá ešte nikdy nebola v evanjelizácií taká dôležitá".



Luce sa predstaví aj na výstave Expo 2025 v japonskej Osake, kde bude reprezentovať tému vatikánskeho pavilónu "Krása prináša nádej" spolu s Caravaggiovým obrazom Uloženie Krista do hrobu, ktorý zapožičali Vatikánske múzeá.



Jubilejný rok katolícka cirkev vyhlasuje zvyčajne každých 25 rokov ako zvláštny rok odpustenia a zmierenia. Jubilejný rok 2025 sa začne otvorením Svätej brány Baziliky svätého Petra na vigíliu Narodenia Pána (Štedrý deň 24. decembra 2024). Očakáva sa, že do konca Jubilejného roka 6. januára 2026 Rím navštívi 30 miliónov pútnikov. Časť z nich osloví aj nový maskot Luce.