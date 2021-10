Vatikán predstavil novú verziu svojej mobilnej aplikácie

Vatikán 20. októbra (TASR) - Vatikán predstavil v utorok novú verziu svojej aplikácie Click to Pray 2.0 (Klikni a modli sa). Softvér určený pre smartfóny má ľuďom pomôcť s plánovaním každodennej modlitby a umožniť im prepojenie s ďalšími veriacimi. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



"Modlitba nie je stratou času, ako si niekedy myslíme. Modlitba je ako semienko v temnote zeme, ktoré prinesie svoje ovocie vo svojom vlastnom príhodnom čase," povedal počas tlačovej konferencie duchovný Fréderic Fornos.



Vatikán zdôrazňuje, že nové technológie sú len rozšírením ponuky cirkvi a nemajú byť náhradou za tradičnú modlitbu.



"(Aplikácia) nie je určená na zníženie významu iných miest alebo spôsobov modlitby. Je to len ďalší spôsob, ako osloviť ľudí, ktorí chcú alebo potrebujú niečo iné," povedal monsignor Lucio Ruiz z tlačového oddelenia Vatikánu.



Svätá stolica spresnila, že aplikácia Click to Pray 2.0 bude spustená 1. novembra a bude dostupná v siedmich jazykoch. V súčasnosti softvér pre mobilné telefóny funguje v testovacej prevádzke. Testermi sú mnísi a mníšky po celom svete. Pôvodná aplikácia funguje už od roku 2016 a do svojich smartfónov si ju nainštalovalo viac ako dva a pol milióna ľudí.