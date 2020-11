Vatikán prostredníctvom nóty vysvetľuje výroky pripisované pápežovi

Vatikán 2. novembra (TASR) – Vatikán sa snaží ukončiť polemiku, ktorú vyvolal výrok pripisovaný pápežovi Františkovi a týkajúci sa podpory registrovaných zväzkov osôb rovnakého pohlavia. V internej nóte, zaslanej vatikánskym nunciom po celom svete, vatikánsky Štátny sekretariát spresnil a zdôraznil, že pápež v žiadnom prípade nespochybnil cirkevnú dogmu, že manželstvo je zväzkom medzi mužom a ženou.



„Je zrejmé, že pápež František odkazoval na určité ustanovenia štátov, určite nie na učenie cirkvi," uvádza sa v nóte, ktorú okrem iných zverejnil aj nuncius v Mexiku, arcibiskup Franco Coppola.



Talianske katolícke noviny Avvenire informovali, že list bol určený na šírenie biskupom po celom svete.



Polemiku vyvolávajúci výrok zaznel v dokumentárnom filme, ktorý mal v októbri premiéru na filmovom festivale v Ríme.



Pápež v ňom hovorí, že „homosexuálne osoby majú právo žiť v rodine. Sú Božími deťmi a majú právo na rodinu. Nikto nemôže pre to byť vylúčený alebo nešťastný. To, čo musíme zabezpečiť, je vytvoriť zákon o registrovaných partnerstvách, aby takýmto spôsobom mali právnu ochranu. Sám som sa za to zasadzoval".



Citáty z filmu dokumentaristu ruského pôvodu Jevgenija Afinejevského (Evgeny Afineevsky) boli pôvodne zaznamenané ako súčasť rozhovoru, ktorý František poskytol mexickej novinárke v roku 2019, nikdy však neboli zverejnené.



Po uvedení filmu sa objavili otázky ohľadne pôvodov citátov – či boli pápežove výroky zmanipulované – buď prostredníctvom strihu videozáznamu alebo nesprávnym prekladom – či sú nové alebo sú iba opakovaním toho, čo hovoril predtým, a či toto vyhlásenie znamená zmenu učenia cirkvi.



Portál Catholic News Agency krátko po zverejnení kontroverzných výrokov priniesol správu, že citované výroky v skutočnosti pochádzajú z minuloročného interview pápeža pre mexickú televíziu Televisa, pričom v dokumentárnom filme sú po vystrihnutí z rôznych miest "zlepené" do súvislého vyjadrenia v inom slede.



Tri vety: „Homosexuálne osoby majú právo žiť v rodine"; „Sú Božími deťmi a majú právo na rodinu"; „Nikto nemôže pre to byť vylúčený alebo nešťastný", pápež povedal v rámci jednej odpovede, ale v inom poradí, pričom pomedzi to povedal ešte niečo iné.



Z rozhovoru pre novinárku Valentinu Alazrakiovú z mexickej Televisy je zjavné, že František nehovorí o právach "novej" rodiny, ale že rodičia majú prijať homosexualitu svojho dieťaťa, a nie ho vypudiť. V dokumente však vyvolávajú pápežove vyjadrenia zdanie, že súhlasí s tým, že homosexuáli majú právo založiť si rodinu, prípadne si aj adoptovať deti.



Vatikán vo svojej nóte pre nunciov priznal, že tvorcovia dokumentárneho filmu mohli spôsobiť zmätok úpravou otázok, ktoré František dostal.



V spomínanom dokumente sa pápež vyjadruje k výzvam dnešného sveta, krízovým situáciám, na ktoré treba odpovedať, k misii cirkvi, osudom chudobných, migrantov a obetí nespravodlivosti.



Dokument zároveň dáva priestor rodinným príslušníkom pápeža Františka - jeho synovcovi Josému Ignaciovi Bergogliovi, či ľuďom, ktorí sú mu blízki: filipínskemu kardinálovi Luisovi Antoniovi Taglemu, maltskému arcibiskupovi Charlesovi Sciclunovi, americkej rehoľníčke Norme Pimentelovej, či dlhoročnému priateľovi, argentínskemu rabínovi Abrahamovi Skorkovi.