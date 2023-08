Vatikán reagoval na kritiku Ukrajiny za pápežove výroky o dedičstve

Vatikán 29. augusta (TASR) - Pápež František nemal v úmysle velebiť ruský imperializmus, keď vo videopríhovore k ruským mladým katolíkom spomenul ruského cára a cárovnú, ktorí prispeli k rozšíreniu Ruskej ríše. Uviedol to v utorok Vatikán po tom, čo Ukrajina Františka obvinila zo šírenia "imperiálnej propagandy". TASR o tom informuje podľa správy agentúr AFP.



Pápež povedal minulý týždeň skupine mladých katolíkov, ktorí sa zišli v kostole v Petrohrade, že sú "deťmi veľkého Ruska, významných svätcov a kráľov, Petra Veľkého a Kataríny II." ako aj významných Rusov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj kultúry.



"Nikdy nezabudnite na toto významné dedičstvo. Ste dedičmi veľkej Matky Rusi," uviedol František.



Peter Veľký i Katarína II. pritom v 17. a 18. storočí výrazne rozšírili územie Ruskej ríše, pričom dobyli i niektoré časti Ukrajiny, píše agentúra Reuters.



Podľa hovorcu ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleha Nikolenka však pápež v príhovore volil "veľmi nešťastné" slová. "Práve takouto imperialistickou propagandou... 'potrebou' zachrániť 'veľkú matku Rus' Kremeľ obhajuje vraždu tisícov Ukrajincov a deštrukciu stoviek ukrajinských miest a obcí," uviedol Nikolenko.



"Pápež mal v úmysle povzbudiť mladých ľudí, aby zachovávali a šírili všetko pozitívne z veľkého ruského kultúrneho a duchovného dedičstva. Určite nevelebil imperialistickú logiku a predstaviteľov vlády, ktorých spomenul," reagoval v utorok hovorca Vatikánu Matteo Bruni.



Vatikánske médiá pritom informovali o pápežovom videopríhovore z 25. augusta pri príležitosti ruského Dňa mládeže. Vo svojich správach však predmetné video nezverejnili a ani do nich nezahrnuli citácie, voči ktorým sa ohradil Kyjev.



Kremeľ naopak podľa AFP Františkov príhovor privítal. "Pápež pozná ruskú históriu. To je veľmi dobré," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Pápež pritom pravidelne vyzýva na mier na Ukrajine. Na začiatku invázie však čelil kritike, keď neoznačil priamo Rusko za agresora, pripomína AFP.