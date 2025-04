Vatikán: Röntgen ukazuje mierne zlepšenie stavu pápežových pľúc

Vatikán 1. apríla (TASR) - Röntgenové vyšetrenie hrudníka potvrdilo „mierne zlepšenie“ stavu pľúc pápeža Františka, ktorý sa zotavuje z obojstranného zápalu pľúc, uviedol v utorok Vatikán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a ANSA.



Osemdesiatosemročný najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi opustil po piatich týždňoch Gemelliho nemocnicu 23. marca a vrátil sa do Vatikánu v rámci rekonvalescencie. Vatikánsky tlačový úrad uviedol, že röntgenové vyšetrenie v posledných dňoch potvrdilo „mierne zlepšenie“ jeho pľúcnej infekcie.



Zároveň sa zlepšila aj jeho motorika, hlas a dýchanie. Hoci aj naďalej dostáva kyslík prostredníctvom kanyly, argentínsky pápež si ju už môže nakrátko zložiť. Podľa lekárov dochádza pri tomto type ochorenia k poškodeniu pľúc a namáhaniu dýchacích svalov. V dôsledku toho môže trvať nejaký čas, kým sa hlas celkom obnoví.



František je vo svojej rezidencii v Dome sv. Marty a každé ráno sa zúčastňuje na omši v kaplnke. Vatikán uvádza, že okrem lekárov a najbližších spolupracovníkov ho nikto nenavštevuje.



Argentínsky pápež v nedeľu vynechal už siedmu po sebe nasledujúcu modlitbu Anjel Pána a zatiaľ nie je zrejmé, či sa na nej zúčastní tento víkend, hoci v piatok ho čaká ďalší brífing. Na Veľkonočnú nedeľu (20. apríla) plánuje udeliť svoje tradičné požehnanie Urbi et Orbi, no nateraz nie je známe, či bude osobne aj na verejných obradoch Svätého (Veľkého) týždňa.



Pápežova februárová hospitalizácia, počas ktorej sa podľa lekárov dvakrát ocitol na prahu smrti, vyvolala najväčšie obavy o jeho život od zvolenia do úradu v roku 2013.