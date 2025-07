Vatikán spochybňuje, že útok na kostol v Gaze bol omylom

Rím 19. júla (TASR) - Štátny sekretár Vatikánu Pietro Parolin v mene Vatikánu vyjadril pochybnosti o pravdivosti vyhlásení Izraela, že útok na katolícky kostol v palestínskom Pásme Gazy bol omylom. Parolin to podľa agentúry DPA uviedol v rozhovore pre taliansku televíziu RAI.



Parolinov komentár nasledoval po telefonáte medzi pápežom Levom XIV. a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorý predtým vyjadril „hlbokú ľútosť“ v súvislosti s útokom na katolícky chrám v Gaze.



Parolin v rozhovore pre RAI zdôraznil, že Vatikán nie je spokojný s doteraz poskytnutými vysvetleniami.



Naznačil, že Izraelu treba dať čas, aby jednoznačne ozrejmil, čo sa vlastne stalo: či v prípade útoku na chrám šlo naozaj o chybu – o čom však podľa Parolina „možno oprávnene pochybovať“ – alebo či išlo o úmyselný útok na kresťanský kostol. Dodal, že kresťania podľa neho predstavujú prvok zmierňovania napätí na Blízkom východe.



Útok na Kostol Svätej rodiny v meste Gaza sa odohral vo štvrtok a vyžiadal si životy troch ľudí. Ďalších deväť utrpelo zranenia – medzi nimi aj taliansky kňaz farnosti Gabriel Romanelli. Podľa palestínskych zdrojov sa v čase útoku v kostole nachádzalo približne 600 vysídlených civilistov.



Spravodajský web Vatican News citoval vikára pre Palestínu v Latinskom patriarcháte Jeruzalema Williama Shomaliho, podľa ktorého izraelská armáda už viackrát vydala príkaz na evakuáciu komplexu Kostola svätej Rodiny.



„Aj teraz dostali naši veriaci príkaz evakuovať sa a presunúť sa na juh, pretože Izrael chce vyprázdniť celú severnú časť enklávy,“ uviedol palestínsky biskup. Dodal, že miestni kresťania tieto príkazy neuposlúchli, pretože sa boja odísť na juh v obave, že tam nebude jedlo, voda ani lieky. „Ocitli by sa v anonymite medzi desiatkami tisíc hladujúcich ľudí bez prostriedkov na prežitie,“ doplnil duchovný.



Shomali pripustil, že medzi neuposlúchnutím príkazu a štvrtkovým útokom môže existovať súvislosť.



„Je to signál, že treba odísť, lebo inak ich postihne niečo horšie? Nevieme, ale takáto súvislosť je možná,“ pripustil zástupca Jeruzalemského patriarchátu. Zároveň uistil, že cirkev bude vždy na strane trpiacich, aby im podľa možností poskytla pomoc.



V Pásme Gazy žijú približne dva milióny ľudí, z ktorých je asi 1000 kresťanov. V Gaze sú tri kostoly, pričom Kostol Svätej rodiny je momentálne jediným miestom, kde sa konajú bohoslužby.