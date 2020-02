Vatikán sprístupní archívy kontroverzného pápeža Pia XII.

Pápež Pius XII. na archívnej snímke z 15.februára 1945 z Vatikánu. Foto: TASR/AP Photo

Vatikán 21. februára (TASR) - Vatikán čoskoro sprístupní historikom a bádateľom archívy pápeža Pia XII., ktorého pontifikát v rokoch 1939-1958 zahŕňal obdobie druhej svetovej vojny vrátane holokaustu. Pius XII. je kontroverznou postavou, pretože nikdy verejne neodsúdil nacistický režim.Správu priniesli vo štvrtok tlačové agentúry AP, DPA a AFP.Kritici zosnulého pápeža tvrdia, že svojou značnou morálnou autoritou mohol ovplyvniť nemeckých katolíkov, aby sa vzdali nacistického režimu. Jeho stúpenci však oponujú, že akékoľvek kritizovanie, ktoré by vyslovil, by vo vtedajšej situácii ohrozilo katolíkov v celej Európe.Niektoré židovské skupiny zastávajú názor, že Pius XII. zostal počas holokaustu ticho a nespravil dosť pre záchranu životov. Vatikán a ďalší ho obhajujú tým, že pápež využil tichú diplomaciu a pričinil sa o to, aby kláštory a iné cirkevné inštitúcie ukrývali židov.Archívy budú sprístupnené 2. marca, pričom o tento krok sa zasadzoval aj emeritný pápež Benedikt XVI., Piov veľký obhajca. Záujemcovia v nich budú môcť študovať dokumenty viažuce sa k zahraničnej politike Vatikánu v časoch Piovho pontifikátu alebo spisy Kongregácie pre náuku viery.povedal kardinál José Tolentino de Mendonca, hlavný archivár a knihovník Vatikánskej apoštolskej knižnice.