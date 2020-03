Vatikán sprístupnil archívy pápeža Pia XII.

Vatikán 2. marca (TASR) - Vatikán viac než 60 rokov po smrti pápeža Pia XII. v pondelok sprístupnil archívy z obdobia jeho pontifikátu (1939 - 1958), ktorý zahŕňal obdobie druhej svetovej vojny a holokaustu, ako aj začiatok studenej vojny. Informovala o tom agentúra DPA.



Talian Pius XII. (1876-1958) je podľa DPA kontroverznou postavou, pretože nikdy verejne neodsúdil nacistický režim. V centre záujmu výskumníkov bude preto najprv to, ako katolícka cirkev reagovala na holokaust a čo všetko vtedajší pápež vedel o prenasledovaní židov nacistami.



Niektoré židovské skupiny zastávajú názor, že Pius XII. zostal počas holokaustu ticho a nespravil dosť pre záchranu životov. Vatikán a ďalší ho obhajujú tým, že pápež využíval tichú diplomaciu a pričinil sa o to, aby kláštory a iné cirkevné inštitúcie ukrývali židov.



Prví bádatelia vstúpili do Vatikánskeho apoštolského archívu v pondelok ráno. Náboženský historik Hubert Wolf pôsobiaci na univerzite v nemeckom meste Münster pred vchodom do archívu uviedol: "Veríme, že tieto zdroje nám poskytnú odpoveď na kľúčové otázky."



Okrem apoštolského archívu sprístupnia dokumenty z daného obdobia aj ďalšie vatikánske inštitúcie, ako napríklad Kongregácia pre náuku viery a Kongregácia pre klérus.



Výskumníci chcú pomocou nových informácií zistiť aj to, akú úlohu zohrával Vatikán pri zjednotení Európy. Ako uvádza DPA, podnetné môžu byť aj zistenia o vzťahu katolíckej cirkvi k Moskve a k izraelskému štátu.



Pápež František avizoval sprístupnenie archívov Pia XII. v marci 2019. Podľa odborníkov bude skúmanie archívnych materiálov trvať niekoľko rokov.