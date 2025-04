Vatikán: Stav pápeža Františka sa naďalej zlepšuje

Vatikán 4. apríla (TASR) — Zdravotný stav pápeža Františka preukázal ďalšie mierne zlepšenie týkajúce sa dýchania, motorických schopností a hlasu, ktorý bol poškodený obojstranným zápalom pľúc. Výsledky krvných testov z uplynulých dní ukazujú mierne zlepšenie infekčných ukazovateľov. Pápež naďalej podstupuje farmakologickú, pohybovú aj respiračnú terapiu. V piatok to uviedlo Tlačové stredisko Svätej stolice, informuje TASR s odvolaním sa na portál Vatican News a agentúru AFP.



Lekári počas dňa Františkovi naďalej postupne znižujú množstvo kyslíka podávaného pomocou nosovej kanyly. V noci mu je kyslík v prípade potreby podávaný prostredníctvom vysokoprietokových kanýl. Pokiaľ ide o nedeľnú poludňajšiu modlitbu Anjel Pána, ktorú pápež pre hospitalizáciu už sedemkrát po sebe vynechal, 6. apríla by sa mohla konať v inom formáte než počas predchádzajúcich týždňov. Bližšie informácie poskytne tlačové stredisko v sobotu.



Pápež František pokračuje v pracovnom režime a sleduje dianie v katolíckej cirkvi. V piatok sa prostredníctvom televízneho prenosu zúčastnil na pôstnej kázni kapucínskeho pátra Roberta Pasoliniho v Aule Pavla VI., v stredu sledoval slávnostnú svätú omšu, ktorú pri príležitosti 20. výročia úmrtia pápeža Jána Pavla II. celebroval štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.



Podľa Vatikánu je zatiaľ predčasné hovoriť o účasti pápeža na obradoch Veľkého týždňa. Pápež však zostáva v dobrej nálade a duchovne je spojený so všetkými veriacimi.



Františka hospitalizovali v Gemelliho nemocnici v Ríme 14. februára s bronchitídou, ktorá neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. Do domácej liečby ho prepustili 23. marca, absolvuje ju vo svojej rezidencii vo Vatikáne.