Vatikán: Stav pápeža Františka sa zlepšuje a pracuje z nemocnice

Vatikán/Rím 30. marca (TASR) - Zdravotný stav pápeža Františka, ktorého v stredu v Ríme hospitalizovali pre pľúcnu infekciu, sa zlepšuje a začal pracovať z nemocnice, pričom jeho liečba pokračuje. Vo štvrtkovom vyhlásení to uviedol Vatikán, informujú agentúry AFP a Reuters.



"Pápež František si počas noci dobre odpočinul. Jeho klinický obraz sa postupne zlepšuje a pokračuje v plánovanej liečbe," uviedol hovorca Vatikánu Matteo Bruni. "Dnes ráno si po raňajkách prečítal noviny a začal znova pracovať," dodal.



Bruni tiež naznačil, že pápež nemusí byť nepretržite na lôžku, keď priblížil, že sa bol pomodliť v malej kaplnke v rímskej nemocnici Gemelli. Hovorca neuviedol, kedy by mohli pápeža z nemocnice prepustiť. V stredu Vatikán uvádzal, že hospitalizácia by mala trvať niekoľko dní.



Uzdravenie pápežovi zaželal aj americký prezident Joe Biden, ktorý nazval Františka svojím "drahým priateľom".



Talianska tlačová agentúra ANSA vo štvrtok uviedla, že pápež trpí "ľahkou" infekciou - bronchitídou a údajne má mierne zvýšenú teplotu. Podľa zdrojov z nemocnice lekári nateraz vylúčili, že by mal pápež problémy so srdcom alebo zápal pľúc.



Všetky podujatia, ktoré mal pápež naplánované na štvrtok a piatok, boli podľa agentúry APA zrušené.



Ak nedôjde k náhlym zmenám pápežovho zdravotného stavu, podľa ošetrujúceho personálu by mohol byť prepustený ešte pred veľkonočnou Kvetnou nedeľou, ktorá tento rok pripadá na 2. apríla, napísala ANSA s odvolaním sa na nemenované zdroje z nemocnice.



Nie je však jasné, či bude pápež aj v prípade prepustenia schopný zúčastniť sa na rozličných veľkonočných obradoch. Vlani napríklad pre bolesti kolien nepredsedal všetkým obradom. Ak dôjde k obdobnej situácii, ich celebrovaním bude poverený kardinál, približuje Reuters.