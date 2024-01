Vatikán: V kauze sexuálneho zneužívania je kňaz vinný z korumpovania

Vatikán 23. januára (TASR) - Vatikánsky odvolací súd v utorok odsúdil talianskeho kňaza Gabriella Martinelliho na dva a pol ročné väzenie za korumpovanie maloletého. Prípad súvisí so sexuálnym zneužívaním mladistvých v škole pre miništrantov vo Vatikáne. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Sexuálny vzťah medzi vtedy 14-ročným Martinellim a 13-ročným navrhovateľom v Malom seminári sv. Pia X. vo Vatikáne sa začal v roku 2007 a trval do roku 2012.



Podľa rozsudku Martinelli "nie je zodpovedný za sporné skutky do 2. augusta 2008, pretože mal menej ako 16 rokov". Zodpovedný je za svoje konanie "od 9. augusta 2008 do 19. marca 2009, pretože v tom čase bol považovaný za dospelého, zatiaľ čo jeho obeť nebola". Okrem väzenia dostal pokutu 1000 eur.



Martinelliho spolu s bývalým rektorom školy v októbri 2021 oslobodili spod obžaloby zo sexuálneho zneužívania. Išlo o prvý proces pred vatikánskym trestným súdom pre obvinenia zo sexuálneho zneužívania alebo zatajovania na území Vatikánu. Sudcovia rozhodli, že Martinelli a jeho žalobca sa zapájali do rôznych sexuálnych činností, ale o ich nedobrovoľnej povahe "chýbali dôkazy".



Navrhovateľ pri odvolaní voči rozsudku preformuloval obvinenia zo sexuálneho zneužívania na korumpovanie maloletej osoby.



"Tento deň je pre môjho klienta dôležitý, pretože po toľkých rokoch utrpenia (sudcovia) skutočne uznali jeho ťažkosti a násilie, ktorému čelil. Veríme, že toto rozhodnutie môže nejakým spôsobom prehĺbiť úvahy o sexuálnom zneužívaní v cirkvi," uviedla advokátka žalujúceho Laura Sgrová.



Malý seminár sv. Pia X. je určený pre miništrantov pomáhajúcich počas omší v Bazilike sv. Petra. Svätá stolica v roku 2021 uviedla, že bude premiestnený mimo územia Vatikánu bližšie k súkromnej škole v centre Ríma, kde majú žiaci vyučovanie.