Vatikán v manuáli vyzýva biskupov na nahlasovanie trestných činov

Vatikán 16. júla (TASR)- Vatikán vydal nový manuál pre biskupov a iných vysokých cirkevných predstaviteľov, ktorý stanovuje, ako sa majú vyrovnávať s prípadmi sexuálneho zneužívania maloletých duchovenstvom. Okrem iného v ňom vyzýva biskupov na celom svete, aby tieto trestné činy nahlasovali polícii, aj keď im táto povinnosť nevyplýva z legislatívy platnej v danej krajine. Informovali o tom vo štvrtok agentúry AP a AFP.



Hoci manuál nemá silu cirkevného právneho predpisu, jeho obsah ide nad rámec doterajšej politiky Vatikánu týkajúcej sa spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní, prokurátormi a políciou. Pôvodne sa totiž vyžadovalo, aby biskupi a cirkevní predstavitelia nahlasovali sexuálne trestné činy voči maloletým iba vtedy, ak to vyžadujú miestne zákony.



"Aj v prípadoch, keď na to neexistuje právna povinnosť, by cirkevné orgány mali podať správu príslušným civilným orgánom, ak je to považované za potrebné pri ochrane dotknutej osoby alebo iných maloletých pred nebezpečenstvom ďalších trestných činov," uvádza sa v manuáli.



V príručke sa tiež píše, že vedúci predstavitelia cirkvi musia vyhovieť legitímnym požiadavkám na prípadné súdne predvolania.



Manuál tiež upozorňuje na to, že samotní biskupi môžu byť stíhaní z nedbanlivosti podľa kánonického práva rímskokatolíckej cirkvi, ak neberú dané obvinenia vážne a nevyšetrujú ich.



Pre pápeža Františka je boj proti sexuálnemu zneužívaniu a jeho zakrývaniu v rímskokatolíckej cirkvi jednou z priorít jeho pontifikátu. Pápež sa tiež zaviazal, že bude bojovať voči trestným činom páchaným v rámci cirkvi.



Vlani spísal František 21 opatrení, ktorými by mala katolícka cirkev zamedziť zneužívaniu detí. Jedno z nich zaväzuje tých, ktorí majú informácie o prípadoch zneužívaní detí, aby to nahlásili svojim nadriadeným.