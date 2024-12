Vatikán: V oficiálnom kalendári je aj podujatie LGBT katolíkov

Vatikán 6. decembra (TASR) - Vatikán zahrnul do svojho oficiálneho online kalendára na nadchádzajúci Jubilejný rok 2025 aj podujatie organizované LGBT katolíkmi. Ide o neobvyklý znak otvorenosti globálnej cirkvi voči homosexuálnym veriacim. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Púť talianskej skupiny La Tenda di Gionata (Jonatánov stan) plánovaná na budúci september je uvedená medzi stovkami plánovaných podujatí. Očakáva sa, že do Ríma počas Jubilejného roka zavíta približne 32 miliónov pútnikov.



Cieľom skupiny La Tenda di Gionata je venovať sa LGBT veriacim v rámci cirkvi. Organizuje pre nich modlitebné stretnutie v jednej z rímskych farností pred spoločnou návštevou Chrámu svätého Petra vo Vatikáne.



Zaradenie do kalendára neznamená oficiálnu podporu akcií skupiny, povedala agentúre Reuters predstaviteľka Vatikánu. "Nie sú to sponzorované aktivity," povedala Agnese Palmucciová, hovorkyňa vatikánskeho evanjelizačného úradu, ktorý Jubilejný rok 2025 organizuje.



"Keď sa zistí, že je (na to) priestor, vložíme púť do obecného kalendára," vysvetlila.



Pápežovi Františkovi sa pripisuje ústretovejší prístup k LGBT komunite v rámci cirkvi. Koncom roka 2023 umožnil udeľovanie požehnaní "párom v neštandardných situáciách a párom rovnakého pohlavia bez toho, aby sa oficiálne uznal ich stav alebo akokoľvek sa zmenilo základné učenie Cirkvi o manželstve".



V Ríme ako celosvetovom centre katolíckej cirkvi sa Jubilejný rok otvára 24. decembra na Štedrý deň otvorením bronzovej Svätej brány na Chráme sv. Petra a potrvá do 6. januára 2026. Tento typ Svätého roka sa zvyčajne koná raz za štvrťstoročie.



Katolícki pútnici, ktorí počas Jubilejného roka navštívia Rím, môžu prejsť cez Svätú bránu a brány troch ďalších bazilík, ktoré sú inak zatvorené. Veriaci na základe pápežovho súhlasu a splnenia ďalších podmienok majú možnosť získať úplné odpustky.