Vatikán obhajuje emeritného pápeža Benedikta XVI.

Vatikán 26. januára (TASR) - Vatikán vydal v stredu vyhlásenie obhajujúce emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý bol minulý týždeň obvinený z toho, že v 80. rokoch 20. storočia ako mníchovsko-freisinský arcibiskup nepodnikol nič proti štyrom kňazom podozrivým zo sexuálneho zneužívania maloletých. Informovala o tom agentúra AFP.



Benedikt XVI., občianskym menom Joseph Ratzinger, bol "prvým pápežom, ktorý sa niekoľkokrát stretol s obeťami zneužívania", napísal v editoriáli zverejnenom na webstránke Vatican News Andrea Tornielli, edičný riaditeľ Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice.



Nezávislá správa, ktorú pre uvedenú arcidiecézu vypracovala advokátska kancelária Westpfahl Spilker Wastl (WSW) a zverejnili ju minulý týždeň v Nemecku, obvinila 94-ročného bývalého pápeža zo zlyhaní, keď nepodnikol nič voči štvorici duchovných, z ktorých dvaja preukázateľne spáchali viacero skutkov zneužívania.



Tornielli poukázal na to, že Ratzinger vo funkcii prefekta Kongregácie pre náuku viery "bojoval proti fenoménu" sexuálneho zneužívania duchovnými a neskôr ako pápež "schválil veľmi tvrdé normy proti duchovným, ktorí sa dopustili zneužívania, a mimoriadne predpisy na boj proti pedofílii". Poznamenal tiež, že zmienený znalecký posudok "nie je výsledkom súdneho vyšetrovania ani konečným verdiktom", a preto je neprimerané na jeho základe vyhľadávať "ľahkých obetných baránkov a robiť unáhlené súdy".



Benedikt XVI., ktorý stál na čele katolíckej cirkvi v rokoch 2005 – 2013, bol v rokoch 1977 – 1982 na čele arcidiecézy v Mníchove a Freisingu. V tom čase sa zúčastnil na stretnutí, na ktorom sa údajne rozhodlo o preložení istého kňaza, podozrivého okrem iného zo zneužitia 11-ročného chlapca v meste Essen, do Mníchova. Benedikt v neskoršom vyhlásení uvádzal, že sa na tomto stretnutí nezúčastnil. Advokátska kancelária však zistila, že to nebola pravda.



Vatikán v reakcii uviedol, že vtedajší arcibiskup Ratzinger sa na zmienenom stretnutí naozaj zúčastnil a opačné tvrdenie bolo spôsobené chybou pri redakčnej úprave jeho vyhlásenia. Vatikán však trvá na tom, že na danom stretnutí sa nerozhodlo o preložení spomínaného kňaza.



Odborná štúdia, ktorú pre mníchovsko-freisinskú arcidiecézu vypracovala advokátska kancelária Westpfahl Spilker Wastl (WSW), uvádza 497 obetí zneužívania v rokoch 1945 – 2019, pričom väčšinu z nich tvorili malí chlapci a tínedžeri. Vo vypracovanej správe sa spomína najmenej 235 údajných páchateľov vrátane 173 kňazov a deviatich diakonov.