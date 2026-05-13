Vatikán varoval tradicionalistov pred vysviackou nových biskupov
Vyhlásenie prefekta Dikastéria pre náuku viery kardinála Víctora Manuela Fernándeza sa považuje za posledný pokus, ako zabrániť vysväteniu štyroch nových biskupov, plánovanému na 1. júla.
Autor TASR
Vatikán 13. mája (TASR) - Vatikán v stredu opäť varoval skupinu tradicionalistických katolíkov z Bratstva svätého Pia X. (SSPX), že nimi plánované vysvätenie biskupov bez súhlasu pápeža predstavuje schizmatický čin, ktorý automaticky vedie k exkomunikácii. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Ak sa táto vysviacka uskutoční, pôjde - podľa AP - o doteraz najvážnejšiu výzvu autorite Leva XIV., ktorý sa usiluje zmierniť napätie vo vzťahoch s tradicionalistickými katolíkmi, zhoršené počas pontifikátu pápeža Františka.
SSPX vzniklo v roku 1970 vo švajčiarskom meste Écône ako opozícia voči reformám Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý sa konal v 60. rokoch 20. storočia a ktorý okrem iného umožnil slávenie omše v národných jazykoch miesto latinčiny. SSPX slávi predkoncilovú latinskú omšu.
SSPX sa prvýkrát dostalo do sporu s Rímom v roku 1988, keď jeho zakladateľ, arcibiskup Marcel Lefebvre, vysvätil štyroch biskupov bez pápežského súhlasu. Vatikán následne exkomunikoval Lefebvra i vysvätených biskupov. Samotné SSPX dodnes nemá v katolíckej cirkvi žiadne právne postavenie.
Napriek tomu sa bratstvo v nasledujúcich desaťročiach rozrástlo a dnes prevádzkuje školy, semináre a farnosti po celom svete. Podľa vlastných údajov má dve biskupské stolice, 733 kňazov a členov z 50 krajín.
Predstavený SSPX Davide Pagliarani začiatkom roka oznámil, že 1. júla budú vysvätení noví biskupi, keďže dvaja súčasní sú už vo vysokom veku a nedokážu zabezpečiť duchovnú správu pre veriacich na celom svete.
Vatikán pozval Pagliaraniho na rokovania, no teologické a praktické spory, ktoré už desaťročia bránia zmiereniu, podľa AP naďalej pretrvávajú.
Pagliarani v nedávnych vyjadreniach zopakoval, že nové vysviacky sú potrebné. Zároveň tvrdil, že katolícka cirkev čelí kríze spojenej s náboženským pluralizmom a nejasnosťami v otázkach viery.
Plánované vysviacky, ktoré by automaticky viedli k exkomunikácii, predstavujú prvú výraznejšiu krízovú situáciu pontifikátu Leva XIV. Hoci SSPX nie je v plnom spoločenstve so Svätou stolicou, viacerí tradicionalistickí katolíci lojálni Vatikánu situáciu pozorne sledujú a sympatizujú s postojom bratstva, doplnila AP.
