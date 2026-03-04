< sekcia Zahraničie
Vatikán varuje pred kultom tela a využívaním plastickej chirurgie
Dokument vydala Medzinárodná teologická komisia, ktorá radí pápežovi v otázkach vierouky.
Autor TASR
Vatikán 4. marca (TASR) - Vatikán v stredu zverejnil dokument, ktorý varuje katolíckych veriacich pred podliehaním kultu tela a prehnanou snahou o fyzickú dokonalosť.
Dokument vydala Medzinárodná teologická komisia, ktorá radí pápežovi v otázkach vierouky. Upozorňuje na to, že pokroky v plastickej chirurgii zásadne menia vzťah človeka k vlastnej telesnosti a môžu viesť k „frenetickému hľadaniu dokonalej, stále mladej a krásnej postavy,“ informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Katolícka cirkev síce zákroky plastickej chirurgie výslovne nezakazuje, pripomína však, že ľudské telo je stvorené na Boží obraz a nemalo by sa upravovať len z márnivosti alebo podľa momentálneho vkusu. Podľa komisie takto vzniká paradox, keď je ideálne telo ľuďmi či médiami vyzdvihované, a skutočné telo – so svojimi obmedzeniami, únavou a starnutím – nie je prijímané s láskou.
„Ježiš vás bude milovať aj v starobe, aj keď máte na tvári pár vrások,“ uvádza sa v stredu vydanom vatikánskom dokumente schválenom aj pápežom Levom XIV.
Text sa venuje aj širšiemu vplyvu technológií na človeka. Varuje pred nekontrolovaným rozvojom umelej inteligencie a scenármi, v ktorých by si ľudia mohli dávať mechanické implantáty, aby sa priblížili „kyborgom“.
