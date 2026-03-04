Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Zahraničie

Vatikán varuje pred kultom tela a využívaním plastickej chirurgie

.
Pápež Lev XIV. prichádza na svoju týždennú generálnu audienciu na Námestí svätého Petra vo Vatikáne, streda, 4. marca 2026. Foto: TASR/AP

Dokument vydala Medzinárodná teologická komisia, ktorá radí pápežovi v otázkach vierouky.

Autor TASR
Vatikán 4. marca (TASR) - Vatikán v stredu zverejnil dokument, ktorý varuje katolíckych veriacich pred podliehaním kultu tela a prehnanou snahou o fyzickú dokonalosť.

Dokument vydala Medzinárodná teologická komisia, ktorá radí pápežovi v otázkach vierouky. Upozorňuje na to, že pokroky v plastickej chirurgii zásadne menia vzťah človeka k vlastnej telesnosti a môžu viesť k „frenetickému hľadaniu dokonalej, stále mladej a krásnej postavy,“ informovala agentúra Reuters, píše TASR.

Katolícka cirkev síce zákroky plastickej chirurgie výslovne nezakazuje, pripomína však, že ľudské telo je stvorené na Boží obraz a nemalo by sa upravovať len z márnivosti alebo podľa momentálneho vkusu. Podľa komisie takto vzniká paradox, keď je ideálne telo ľuďmi či médiami vyzdvihované, a skutočné telo – so svojimi obmedzeniami, únavou a starnutím – nie je prijímané s láskou.

Ježiš vás bude milovať aj v starobe, aj keď máte na tvári pár vrások,“ uvádza sa v stredu vydanom vatikánskom dokumente schválenom aj pápežom Levom XIV.

Text sa venuje aj širšiemu vplyvu technológií na človeka. Varuje pred nekontrolovaným rozvojom umelej inteligencie a scenármi, v ktorých by si ľudia mohli dávať mechanické implantáty, aby sa priblížili „kyborgom“.
.

Neprehliadnite

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?