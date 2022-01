Múzeá či záhrady vo Vatikáne fungujú od tohto týždňa v režime OP

Vatikán 12. januára (TASR) - Mestský štát Vatikán zaviedol od tohto týždňa na svojom území povinnosť nosenia respirátora FFP2 vo všetkých vnútorných priestoroch. Do vatikánskych múzeí, záhrad, jedální či na konferenčné podujatia je zároveň možný vstup iba pre plne zaočkovaných alebo ľudí, ktorí prekonali COVID-19.



Upozornila na to v stredu tlačová služba Svätej stolice s tým, že tieto opatrenia platia už od pondelka. Vatikán to zdôvodňuje zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou.



Vatikánske múzeá na svojej webovej stránke uvádzajú, že návštevníkom bude pri vstupe zmeraná telesná teplota, pričom nevpustia tých, ktorým namerajú 37,5 stupňa Celzia a viac.



Kapacita účasti na konferenčných podujatiach je zároveň znížená na 35 percent.



Vatikánsky štátny sekretariát ešte pred Vianocami oznámil, že každý zamestnanec Vatikánu, ktorý prichádza do pravidelného styku s verejnosťou, musí do konca januára podstúpiť očkovanie tzv. posilňujúcou dávkou.