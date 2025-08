Vatikán vybuduje solárnu farmu, bude prvým uhlíkovo neutrálnym štátom

Rím 1. augusta (TASR) - Vatikán plánuje vybudovať solárnu farmu severne od Ríma, ktorá by ho mohla premeniť na prvý uhlíkovo neutrálny štát sveta. Projekt vznikne na pozemku Santa Maria Galeria a bol oficiálne dohodnutý s talianskou vládou. S odvolaním sa na agentúru AP o tom píše TASR.



Dotknutý pozemok s rozlohou 430 hektárov sa nachádza približne 35 kilometrov od Ríma a má extrateritoriálny štatút - je teda na území Talianska, ale pod správou Vatikánu. Vatikán odhaduje investíciu na necelých 100 miliónov eur. Po schválení zámeru talianskym parlamentom budú nasledovať verejné obstarávania. Solárna farma má pokryť energetické potreby Vatikánu a jej prebytočný výkon bude poskytovaný miestnej komunite. Taliansko si zároveň projekt započíta do svojich cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov v rámci EÚ.



Na základe dohody bude zachovaný poľnohospodársky charakter územia a minimalizovaný environmentálny zásah. Vatikán nebude platiť clo ani dane za dovoz solárnych panelov, no nezíska finančné stimuly, aké Taliansko na tento účel zvyčajne poskytuje.



Lokalita Santa Maria Galeria je dlhodobo zdrojom napätia pre prítomnosť vysielačov Vatikánskeho rozhlasu, ktoré od 50. rokov prenášajú signál do celého sveta. Ako sa oblasť postupne zaľudňovala, obyvatelia začali upozorňovať, že elektromagnetické žiarenie im prináša zdravotné problémy. Súdne spory nepreukázali priamu súvislosť vysielačov so zdravotnými ťažkosťami obyvateľov, avšak Vatikán rozhodol o obmedzení vysielacieho času.



Iniciatíva transformovať túto oblasť vznikla na podnet pápeža Františka. Jeho nástupca pápež Lev XIV. sa projektu aktívne ujal a vyjadril podporu ekologickému odkazu svojho predchodcu.