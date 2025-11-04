< sekcia Zahraničie
Vatikán vydal doktrinálnu nótu o používaní titulov pre Pannu Máriu
Dokument pripomína, že aj keď niektorí pápeži používali označenie spoluvykupiteľka, Druhý vatikánsky koncil sa mu z dogmatických, pastoračných a ekumenických dôvodov vyhol.
Autor TASR
Vatikán 4. novembra (TASR) – Dikastérium pre náuku viery v utorok zverejnilo doktrinálnu nótu s názvom Mater populi fidelis (v preklade: Matka verného ľudu), ktorá objasňuje používanie mariánskych titulov. Dokument, ktorý schválil pápež Lev XIV. ešte 23. júna, zdôrazňuje, že Panna Mária sa nemá označovať za spoluvykupiteľku sveta. Informovali o tom agentúra Reuters a spravodajský web Vatican News, píše TASR.
Text, podpísaný prefektom kardinálom Víctorom Manuelom Fernándezom a sekretárom doktrinálnej sekcie Armandom Matteom, odporúča tituly ako „Matka veriacich“, „Duchovná Matka“ či „Matka veriaceho ľudu“.
Naopak, titul „spoluvykupiteľka“ pre Pannu Máriu dokument označuje za nevhodný a neprimeraný, pretože môže vyvolávať zmätok a oslabiť výlučné postavenie Ježiša ako jediného Vykupiteľa.
Titul „prostrednica“ (Mediatrix) je podľa dokumentu prijateľný len v tom zmysle, ak vyjadruje Máriinu účasť na diele spásy prostredníctvom jej materstva, nepovažuje ju za sprostredkovateľku všetkých milostí.
Dokument pripomína, že aj keď niektorí pápeži používali označenie spoluvykupiteľka, Druhý vatikánsky koncil sa mu z dogmatických, pastoračných a ekumenických dôvodov vyhol. Kardinál Joseph Ratzinger, ktorý sa neskôr stal pápežom Benediktom XVI., už v roku 1996 upozornil, že tento pojem nie je dostatočne podložený vo Svätom písme ani v apoštolskej tradícii a označil ho za „nesprávny termín“.
Jeho predchodca Ján Pavol II. termín spoluvykupiteľka podporoval, ale prestal ho verejne používať v polovici 90. rokov 20. storočia po tom, čo vatikánsky doktrinálny úrad začal vyjadrovať skepticizmus.
Podobný názor ako Benedikt XVI. zastával aj pápež František, ktorý viackrát verejne odmietol titul spoluvykupiteľka ako „neprimeraný“ a „zavádzajúci“, lebo tento titul „môže vytvoriť zmätok a nerovnováhu v harmónii právd kresťanskej viery.“
Kardinál Fernández vo svojej prezentácii ocenil ľudovú zbožnosť, ale zároveň varoval pred skupinami veriacich a publikáciami, ktoré propagujú špecifické dogmatické trendy a podnecujú neistotu medzi veriacimi, a to aj prostredníctvom sociálnych médií.
Katolíci veria, že Ježiš vykúpil ľudstvo svojím ukrižovaním a smrťou. Cirkevní učenci už stáročia diskutujú o tom, či Mária, ktorú katolíci a mnohí iní kresťania nazývajú Matkou Božou, pomohla Ježišovi spasiť svet, objasnil Reuters.
Nové vatikánske pokyny zdôrazňujú úlohu Márie ako sprostredkovateľky medzi Bohom a ľudstvom. Narodením Ježiša „otvorila brány vykúpenia, na ktoré čakalo celé ľudstvo“, uvádza sa v dokumente Vatikánu.
Podľa Biblie bola Máriina odpoveď archanjelovi Gabrielovi, ktorý jej zvestoval, že počne a porodí Božieho Syna: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
