Vatikán vydal normy na posudzovanie údajných nadprirodzených javov

Vatikán 17. mája (TASR) - Vatikánske Dikastérium pre náuku viery vydalo nové normy posudzovania údajných nadprirodzených javov. Nový dokument nadobudne platnosť v nedeľu 19. mája, informoval v piatok spravodajský web Vatican News, na ktorý sa odvoláva TASR.



Agentúra Reuters napísala, že za údajné nadprirodzené javy v katolíckej cirkvi sa považujú napríklad sochy Matky Božej roniace slzy, krucifixy s kvapkami krvi či stigmy u oddane veriacich ľudí - teda podobné rany na rukách a nohách, aké mal Ježiš po ukrižovaní.



V lokalitách spájaných s týmito prejavmi sa často budujú svätyne a organizujú púte. Vatikán síce nepotvrdil mnohé z týchto javov ako nadprirodzené, ale pre vieru to nepredstavuje žiadne vážne problémy.



Hoci sa to v zverejnenom dokumente neuvádza, jedným z takýchto príkladov je svätyňa Medžugorie v Bosne, kde sa Panna Mária údajne zjavuje od roku 1981.



V dokumente, ktorý nahradil pravidlá z roku 1978, Dikastérium pre náuku viery pripomína, že tieto prípady by sa mali hodnotiť veľmi opatrne, pretože môžu byť podvodné a zneužité na finančný zisk alebo na vytváranie osobných kultov.



Biskupi budú môcť vydať viacero rôznych rozhodnutí vrátane odmietnutia udalosti ako nadprirodzenej alebo obmedziť uctievanie kontroverzných alebo zjavne falošných javov.



V tejto súvislosti je novinkou jednoznačnejšia účasť Dikastéria pre náuku viery, ktoré bude musieť schváliť konečné rozhodnutie biskupa v danej veci pred jeho zverejnením. Dikastérium bude mať aj právomoc kedykoľvek zasiahnuť motu proprio (z vlastných pohnútok).



Posudzovaný fenomén môže byť Vatikánom uznaný ako nadprirodzený aj oficiálne - je to však veľmi zriedkavé.



Doteraz platný postup neviedol k žiadnemu verejnému vyjadreniu Svätej stolice k nadprirodzeným javom, čo často spôsobovalo u veriacich zmätok a biskupi museli konať bez jasného usmernenia. Podľa nových pravidiel sa budú verdikty o nadprirodzených javoch vynášať rýchlejšie aj s ohľadom na ľudovú zbožnosť.



Biskupi budú odteraz povinní hlásiť Rímu svoj názor na údajné nadprirodzené javy vyskytujúce sa vo svojej diecéze, pričom budú mať k dispozícii hodnotiacu tabuľku, ktorá im umožní navrhnúť šesť možných záverov pre údajné nadprirodzené javy.



Agentúra Reuters doplnila, že pápež František je voči mystickým javom skôr skeptický. V rozhovore pre taliansku televíziu RAI vlani upozornil, že zjavenia Panny Márie "nie sú vždy skutočné".