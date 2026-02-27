< sekcia Zahraničie
Vatikán vydal novú známku - je na nej kyjevská katedrála bez elektriny
Táto katedrála je hlavným chrámom ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.
Autor TASR
Vatikán 27. februára (TASR) - Vatikán si štvrté výročie ruskej invázie na Ukrajinu pripomenul vydaním novej poštovej známky: zobrazuje hlavnú katedrálu ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v Kyjeve počas výpadku elektriny spôsobeného vojnou, ktorú vo februári 2022 rozpútalo Rusko. Ako vo svojej správe poznamenala agentúra Reuters, katolícka cirkev sa zvyčajne vyhýba otvorene politickým posolstvám na svojich známkach, ale tentoraz sa rozhodla zdôrazniť problémy, ktorým Ukrajinci čelia každý deň v dôsledku ruského ostreľovania, píše TASR.
Rusko totiž aj počas tejto zimy opakovane podniklo masívne útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, čím mnohých jej obyvateľov pripravilo v mrazivom počasí o elektrinu a teplo. Výpadky prúdu sú bežnou súčasťou života na Ukrajine, konštatoval Reuters.
Na známke, vydanej v týždni, keď si svet pripomína štvrté výročie ruskej invázie, je zobrazená tmavá silueta kyjevskej Katedrály Zmŕtvychvstania Krista, ktorá je zozadu osvetlená oranžovou žiarou večernej oblohy.
Táto katedrála je hlavným chrámom ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Jej najvyšší predstaviteľ Sviatoslav Ševčuk označil vydanie tejto príležitostnej známky za „okamih útechy“.
„Takáto pozornosť venovaná našej histórii, nášmu životu v tomto tragickom momente vojny nám dáva pocit, že Svätá stolica nám skutočne otvorila svoju náruč,“ podotkol Ševčuk. Katedrála počas vojny slúži aj ako protiletecký kryt a Ševčuk ju označil za „centrum odporu“ proti ruskej invázii.
Reuters poznamenal, že nová vatikánska známka bola vydaná pri aj príležitosti 30. výročia obnovenia kyjevskej katolíckej diecézy po páde Sovietskeho zväzu a 12. výročia výstavby katedrály.
K ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorá uznáva autoritu pápeža a je v spoločenstve s Rímom, sa hlási približne 10 percent Ukrajincov. Väčšina veriacich Ukrajincov sú pravoslávni kresťania.
Pápež Lev XIV. sa vo svojich príhovoroch často vracia k téme vojny vrátane tej na Ukrajine. Aj minulú nedeľu vyzval obnoviť tam mier a zdôraznil, že koniec vojny s Ruskom „nemožno odkladať“. USA sa momentálne snažia sprostredkovať mierovú dohodu medzi Moskvou a Kyjevom, ich úsilie zatiaľ nebolo korunované úspechom.
Nová známka má hodnotu 1,35 eura, čo je cena za doručenie listu bežnej veľkosti do destinácií po celej Európe. Vatikán, malý suverénny štát v rámci Ríma, má nezávislú poštovú službu od roku 1929.
Vatican unveils unusual postage stamp honoring Ukrainian Catholics
The stamp design depicts Kyiv's Greek Catholic Cathedral of the Resurrection of Christ — blacked out, a nod to the daily power outages Ukrainians face.
The stamp is a unique development for the Vatican —… pic.twitter.com/WVHMl62HQo