Vatikán: Vyjadrenia pápeža o vojne na Ukrajine nie sú politický postoj

Vatikán 30. augusta (TASR) - Vatikán bránil v utorok minulotýždňové vyjadrenia pápeža Františka o vojne na Ukrajine, ktoré kritizovali Kyjev. Zároveň vôbec prvýkrát označil Rusko za iniciátora vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



"Čo sa týka rozsiahlej vojny na Ukrajine, ktorú iniciovala Ruská federácia, zásahy Svätého otca Františka ju jasne a jednoznačne odsudzujú ako morálne neoprávnenú, neakceptovateľnú, barbarskú, nezmyselnú, odpornú a znesväcujúcu," uviedla Svätá stolica vo vyhlásení.



Podľa Vatikánu sa František vždy, keď hovorí o vojne na Ukrajine, snaží presadzovať mier. "Slová Svätého otca týkajúce sa tejto dramatickej problematiky by sa mali interpretovať ako obrana ľudského života a hodnôt s ním spojených, nie ako politický postoj," uvádza sa ďalej vo vyhlásení.



Od februárovej invázie na Ukrajinu žiada pápež obe strany konfliktu, aby dosiahli prímerie. František však čelil kritike, pretože priamo Rusko neoznačil ako jednu z týchto strán, uvádza DPA.



Minulý týždeň vyvolalo pobúrenie jeho vyjadrenie o Darii Duginovej, ktorá zahynula pri bombovom atentáte v Moskve. Dcéra ruského ultranacionalistu Alexandra Dugina verejne podporovala vojnu na Ukrajine. Pápež Duginovú označil za nevinnú obeť vojny.



To vyvolalo hnev Kyjeva. Františka najskôr kritizoval ukrajinský veľvyslanec vo Vatikáne Andrij Juraš, ktorý uviedol, že nemožno do jednej kategórie zaradiť agresora aj obeť. Za "nespravodlivé" ho neskôr označil aj ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý si v tejto súvislosti predvolal apoštolského nuncia v Kyjeve.



Práve pre kritiku Kyjeva Vatikán v najnovšom vyhlásení uviedol, že vojnu iniciovalo Rusko. Chcel tak uistiť Ukrajinu, že pápež ju nestavia na jednu úroveň s Ruskom, dodáva Reuters.