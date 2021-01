Vatikán vymenoval nástupcu minského metropolitu Kondrusiewicza

Minsk/Vatikán 4. januára (TASR) - Vatikán v nedeľu informoval, že po abdikácii minského metropolitu Tadeusza Kondrusiewicza sa administrátorom sede vacante tohoto metropolitného stolca stal Kazimierz Wielikosielec, titulárny biskup Blandy a pomocný biskup diecézy Pinsk. Napísal to na svojej webovej stránke spravodajský portál Vatican News.



Kondrusiewicz v nedeľu dovŕšil 75 rokov a v súvislosti s dosiahnutím tohto veku zaslal pápežovi ešte koncom decembra abdikačný list. Pápež jeho abdikáciu prijal.



Bieloruské úrady arcibiskupovi Kondrusiewiczovi od augusta bránili v návrate z Poľska do Bieloruska.



Až tesne pred Vianocami - 22. decembra - apoštolský nuncius v Bielorusku Ante Jozič oznámil, že "od príslušných štátnych orgánov" dostal informáciu, že "minskému arcibiskupovi nestoja v ceste žiadne prekážky brániace v návrate na bieloruské územie".



Kondrusiewicz sa tak vrátil do diecézy a na Štedrý večer slávil v Minsku polnočnú omšu, ktorá je vigíliou slávnosti Narodenia Pána.



Kondrusiewicz, bieloruský občan, počas pobytu v Poľsku poskytol rozhovor rozhlasovej stanici, v ktorom apeloval na ukončenie policajného násilia voči protestujúcim proti augustovému kontroverznému znovuzvoleniu Alexandra Lukašenka za prezidenta krajiny. Podľa bieloruskej opozície, ktorá vo svojich protestoch pokračuje, boli tieto voľby zmanipulované.



Lukašenko obvinil v novembri Kondrusiewicza, že sa podieľal na "organizovaní masových nepokojov". Podľa jeho slov arcibiskupovi upierali návrat do Bieloruska, pretože "odišiel do Poľska, aby tam dostal rady, ako zničiť našu krajinu".