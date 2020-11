Vatikán vyšetruje lajk pre modelku z pápežovho účtu na Instagrame

Rím 20. novembra (TASR) - Vatikán vyšetruje incident, v rámci ktorého bola z oficiálneho instagramového účtu pápeža Františka "olajkovaná" fotografia sporo odetej brazílskej modelky. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na tlačové oddelenie Vatikánu.



Modelka Natalia Garibottová na Twitteri zverejnila video, v ktorom sa chváli, ako bola jej fotografia označená tlačidlom "páči sa mi" z Františkovho účtu na sociálnej sieti Instagram.



"Aspoň pôjdem do neba," uviedla Brazílčanka v komentári k uvedenému videu, ktoré zverejnila 13. novembra.



"Lajkom" z pápežovho účtu, ktorý bol už medzičasom odstránený, bola označená fotografia polonahej modelky z 5. októbra. Vatikán popiera, že by fotku "olajkoval" pápež alebo niektorý z jeho spolupracovníkov.



"Pokiaľ nám je známe, like nepochádza od Svätej stolice," uviedlo tlačové oddelenie Vatikánu, ktoré celú záležitosť vyšetruje.



Instagramový účet pápeža Františka bol založený v marci 2016 pod latinským prepisom jeho mena "Franciscus". V súčasnosti má 7,4 milióna odberateľov.



Vatikán po založení účtu oznámil, že ho bude spravovať oddelenie pre sociálne média vatikánskeho Sekretariátu pre komunikáciu. František má tiež účet na Twitteri @Pontifex, ktorý prevzal po svojom predchodcovi.