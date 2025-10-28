Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. október 2025Meniny má Dobromila
< sekcia Zahraničie

Vatikán vyzval Čínu na pomoc s dosiahnutím mieru na Ukrajine

.
Na snímke taliansky kardinál Pietro Parolin. Foto: TASR/AP

Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin v utorok zopakoval výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Autor TASR
Vatikán 28. októbra (TASR) - Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin v utorok zopakoval výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Čína využila svoj vplyv na svojho spojenca Rusko a prinútila ho ukončiť vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.

„Myslím si, že bude potrebné veľké zapojenie celého medzinárodného spoločenstva, aby bolo možné spraviť niektoré kroky smerom k mieru,“ odpovedal Parolin novinárom na otázku, ako dosiahnuť prímerie na Ukrajine.

„A taktiež si myslím, že Čína má čo k tomuto povedať. Samozrejme, prezident Trump je momentálne v Číne a na Ďalekom východe čiastočne aj preto, aby sa dotkol tejto otázky,“ uzavrel kardinál.
.

Neprehliadnite

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

KOMENTÁR J. HRABKA: Bez zákona, bez hazardu

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom