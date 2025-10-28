< sekcia Zahraničie
Vatikán vyzval Čínu na pomoc s dosiahnutím mieru na Ukrajine
Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin v utorok zopakoval výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Vatikán 28. októbra (TASR) - Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin v utorok zopakoval výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Čína využila svoj vplyv na svojho spojenca Rusko a prinútila ho ukončiť vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.
„Myslím si, že bude potrebné veľké zapojenie celého medzinárodného spoločenstva, aby bolo možné spraviť niektoré kroky smerom k mieru,“ odpovedal Parolin novinárom na otázku, ako dosiahnuť prímerie na Ukrajine.
„A taktiež si myslím, že Čína má čo k tomuto povedať. Samozrejme, prezident Trump je momentálne v Číne a na Ďalekom východe čiastočne aj preto, aby sa dotkol tejto otázky,“ uzavrel kardinál.
„Myslím si, že bude potrebné veľké zapojenie celého medzinárodného spoločenstva, aby bolo možné spraviť niektoré kroky smerom k mieru,“ odpovedal Parolin novinárom na otázku, ako dosiahnuť prímerie na Ukrajine.
„A taktiež si myslím, že Čína má čo k tomuto povedať. Samozrejme, prezident Trump je momentálne v Číne a na Ďalekom východe čiastočne aj preto, aby sa dotkol tejto otázky,“ uzavrel kardinál.