Vatikán: Z komína stúpa čierny dym, konkláve nezvolilo pápeža

Vatikán 8. mája (TASR) - Z komína nad Sixtínskou kaplnkou vo štvrtok vo Vatikáne stúpa čierny dym po dvoch kolách hlasovania, kardináli si dopoludnia v druhý deň konkláve nezvolili nového pápeža. Ak by pápeža zvolili, objavil by sa biely dym. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.



Na Námestí svätého Petra vo Vatikáne sa už druhý deň po sebe zhromaždili tisíce ľudí čakajúcich na výsledok tajného hlasovania kardinálov katolíckej cirkvi. Čierny dym stúpajúci z komína nad Sixtínskou kaplnkou však znamená, že kardináli nezvolili nástupcu zosnulého pápeža Františka ani v druhom a treťom kole hlasovania. Kardináli sa po obednej prestávke vrátia do Sixtínskej kaplnky, kde budú opäť dvakrát hlasovať. Ak nebude ani poobedné hlasovanie úspešné, pokračovať budú opäť v piatok.



Na zvolenie 267. pápeža v dejinách katolíckej cirkvi je potrebná dvojtretinová väčšina zo 133 prítomných kardinálov, teda 89 hlasov.



Konkláve v roku 2013, z ktorého vzišiel zosnulý František, trvalo tri dni. Pred súčasným konkláve samotní kardináli počas rozhovorov vyslovovali predpoklad, že v poradí 267. pápeža zvolia „maximálne do troch dní“. Priemerná dĺžka posledných desiatich konkláve bola 3,2 dňa, doplnil spravodajský web France Info.