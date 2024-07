Vatikán zakázal tetovanie pre pracovníkov Baziliky svätého Petra

Vatikán 1. júla (TASR) - Vatikán zakázal pracovníkom Baziliky svätého Petra mať viditeľné tetovanie alebo piercing. Zámerom je, aby sa zachovala jej vážnosť a dôstojnosť. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



Nariadenie zverejnili počas uplynulého víkendu a vzťahuje sa na približne 170 laických zamestnancov vatikánskeho oddelenia Fabbrica di San Pietro, ktoré je zodpovedné za baziliku.



Páter Enzo Fortunato, vedúci komunikačného oddelenia baziliky, v pondelok pre Reuters uviedol, že ide o kodifikáciu noriem, ktoré "platili aj v minulosti, ale v inej podobe".



Poprel správy talianskej tlače, podľa ktorých bude laikom v nezosobášených zväzkoch zakázané pracovať vo Fabbrica di San Pietro, a odmietol ich ako "klebety".



V novom nariadení sa uvádza, že zamestnanci musia mať "príkladné náboženské a morálne správanie, vrátane súkromného a rodinného života, v súlade s učením cirkvi".



Podľa učenia katolíckej cirkvi je sex medzi nezosobášenými pármi hriešny, a že aj páry zasnúbené do manželstva by mali zachovávať "cudnosť".



Pápež František rozhneval niektorých konzervatívcov, keď opakovane povedal, že katolícka cirkev by sa mala zamerať na milosrdenstvo a odpustenie, a nie na prísne presadzovanie svojich pravidiel.



Pápež sa začiatkom mája prihovoril k európskym politikom na konferencii o rastúcej demografickej kríze. Vyzval ich, aby zaviedli "skutočné a funkčné" politiky pre rodiny, ktoré pomôžu zlepšiť pôrodnosť a vyrovnať sa so starnúcou populáciou.



Zároveň vyzval mladých ľudí, aby verili v budúcnosť, pričom za prvý indikátor "nádeje" označil pôrodnosť. Dodal, že Európa sa mení na starý, unavený a rezignovaný svetadiel.