Vatikán zatkol muža, ktorý pomáhal s kúpou luxusného domu v Londýne

Vatikán 7. júna (TASR) - Vatikánska polícia zatkla talianskeho podnikateľa, ktorý prostredníctvom kontroverznej dohody pomohol Svätej stolici zakúpiť luxusnú nehnuteľnosť v Londýne.



Gianluigi Torzi je v súvislosti s dohodou vo výške 200 miliónov dolárov obvinený z vydierania, sprenevery, podvodu s priťažujúcimi okolnosťami a prania špinavých peňazí, informovala v sobotu stanica BBC.



Torzi je momentálne zadržiavaný v kasárňach vatikánskej polície a v prípade usvedčenia mu hrozí do 12 rokov za mrežami. Predmetom prebiehajúceho vyšetrovania je zakúpenie budovy v roku 2018.



Bytový dom na ulici Sloane Avenue v exkluzívnej londýnskej štvrti Chelsea zakúpil za cirkevné peniaze Štátny sekretariát, ktorý je poverený diplomatickými a politickými funkciami Vatikánu. Cena za túto nehnuteľnosť však bola údajne značne nafúknutá.



Polícia vlani v októbri spravila raziu v Štátnom sekretariáte, kde zhabala dokumenty a počítače. Vatikán následne prepustil päť zamestnancov a zakázal im vstup do tohto mestského štátu.



Pápež František vyhlásil, že časti tejto dohody sú skorumpované. Uviedol, že "sa spravili veci, ktoré sa nezdajú čisté". Štátny sekretariát má pod kontrolou milióny dolárov, ktoré cirkvi venovali katolíci z celého sveta.



Interný vatikánsky obežník o vyšetrovaní piatich činiteľov unikol do médií, čo si vyžiadalo odstúpenie šéfa vatikánskej polície.



Vo februári vatikánska polícia zhabala počítače a dokumenty patriace vysokopostavenému finančnému činiteľovi Albertovi Perlascovi.



Pápež tento týždeň vydal nový zákon zamierený na posilnenie transparentnosti finančných aktivít Vatikánu. František však vlani obhajoval prax nakupovania realít za cirkevné peniaze, tvrdiac, že ide o dobrú investíciu.



Katolícka cirkev sa stále spamätáva zo série škandálov v súvislosti so zatajovaním sexuálnych deliktov zo strany kňazov.