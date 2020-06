Vatikán zavádza jednotný zákon na zadávanie verejných objednávok

Vatikán 1. júna (TASR) - Pápež František v pondelok zintenzívnil boj proti korupcii vo Vatikáne novým zákonom: jeho cieľom je zvýšiť transparentnosť výberových konaní a znížiť náklady v dôsledku recesie po epidémii koronavírusu.



Zákon je výsledkom štvorročnej práce a vďaka nemu budú spomínané procesy vo Vatikáne prebiehať v súlade s medzinárodnými normami.



Je to "nie zanedbateľný zvrat udalostí," uviedol na sociálnej sieti Twitter vatikanológ Iacopo Scaramuzzi. Vysvetlil, že to "ukončí pevne zavedený vatikánsky zvyk - zveriť externé zmluvy príbuzným a priateľom priateľov".



Nové štandardy "transparentnosti, kontroly a hospodárskej súťaže v postupoch zadávania verejných zákaziek" budú centralizovať výdavky, ktoré sú v súčasnosti veľmi rozdrobené, a to pod dva správne orgány.



Všetky tieto zmeny "významne znížia nebezpečenstvo korupcie", vysvetlil pápež František vo svojom písomnom úvode k zákonu.



Nový zákon o zadávaní verejných objednávok totiž ošetruje stret záujmov a odníma autonómiu pri vypisovaní výberového konania jednotlivým vatikánskym inštitúciám. V budúcnosti budú vatikánske úrady "všetky služby a hmotné statky nakupovať centralizovane", pod dozorom ústredných orgánov, ktorými sú Správa majetku Apoštolského stolca (APSA) a Guvernorát mestského štátu Vatikán, spresnila agentúra Vatican News Agency.



AFP pripomenula, že zatiaľ čo obdobie, keď existovalo podozrenie zo zasahovania mafie do financií Vatikánu, už dávno pominulo, samotná Rímska kúria sa len ťažko zbaví s financiami súvisiacich škandálov. Nedávne vyšetrovanie napr. odhalilo možnú korupciu spojenú s investíciami Vatikánu do nehnuteľností v Londýne.



AFP dodala, že nový zákon z možnosti zúčastniť sa na predkladaní ponúk vylučuje osoby odsúdené za väzby na skupiny organizovaného zločinu. Konštatuje tiež, že rozhodovanie Vatikánu v týchto záležitostiach musí byť v súlade s etickými zásadami a predchádzať konfliktom záujmov.



Giuseppe Pignatone, popredný taliansky odborník na mafiu, ktorého v októbri pápež vymenoval do čela vatikánskeho súdu, uviedol, že cieľom zákona je dosiahnuť "významné úspory" prostredníctvom konkurenčných ponúk.



"Téma znižovania výdavkov je v tomto období vážnych problémov veľmi aktuálna a dôležitá pre celý svet - i Svätú stolicu a Vatikánsky mestský štát - a nanešťastie bude takou aj naďalej," konštatoval Pignatone.



Pápež František, ktorý bol na čelo katolíckej cirkvi zvolený v roku 2013, si ako jeden zo svojich cieľov stanovil aj dať do poriadku vatikánske financie. Narážal a doteraz naráža na odpor niektorých ministerstiev, ktoré sa zdráhajú vzdať kontroly nad finančnými prostriedkami alebo nechcú objasniť svoje vnútorné fungovanie.