Vatikán zverejnil doktrinálnu nótu o hodnote manželstva a monogamie
Autor TASR
Vatikán 25. novembra (TASR) - Vatikánske Dikastérium pre náuku viery zverejnilo v utorok dokument, ktorý vyzdvihuje hodnotu manželstva, vyzýva veriacich, aby sa snažili uzavrieť manželstvo s jedným partnerom na celý život a nemali by mať viaceré sexuálne vzťahy. Dokument s názvom „Jedno telo. Chvála na monogamiu“ bol schválený pápežom Levom XIV., informovala agentúra Reuters, píše TASR.
V doktrinálnej nóte sa zdôrazňuje výlučnosť tradičného manželstva, ktoré má byť celoživotným zväzkom a záväzkom. Autentické manželstvo je „jednota zložená z dvoch jednotlivcov, ktorá si vyžaduje taký intímny a všeobjímajúci vzťah, že sa oň nedá deliť s inými,“ uvádza sa v dokumente. „Ide o zväzok dvoch ľudí s rovnakou dôstojnosťou a rovnakými právami, vyžaduje výlučnosť,“ píše sa v texte.
Vatikán v ňom kritizoval praktizovanie polygamie v Afrike, a to aj medzi príslušníkmi katolíckej cirkvi, a zopakoval, že manželstvo považuje za celoživotný záväzok medzi jedným mužom a jednou ženou.
„Polygamia, cudzoložstvo alebo polyamória vychádzajú z ilúzie, že vzťahovú intenzitu možno dosiahnuť prostredníctvom viacerých partnerov,“ uvádza nový dekrét, ktorý sa nezaoberá vzťahmi osôb rovnakého pohlavia ani rozvodom.
Hoci si cirkev zachováva svoje učenie o nerozlučiteľnosti manželstva ako celoživotného zväzku, povoľuje anulovanie manželstva v prípadoch, keď manželstvá neboli riadne uzavreté, a uisťuje verejnosť, že partneri nie sú povinní fyzicky zostať vo vzťahoch, v ktorých dochádza k fyzickému i psychickému násiliu - vtedy pripúšťa odlúčenie. „Manželstvo nie je vlastníctvo,“ konštatuje sa v dokumente.
Spravodajský web Vatican News dodal, že vatikánsky dokument okrem iného aj ľudí nabáda, aby sa neuzatvárali vo svojom manželskom zväzku a v individualizme, ale otvárali sa aj spoločným projektom a „urobili niečo dobré pre komunitu a pre svet.“ V tejto oblasti je kľúčová pozornosť venovaná chudobným, ktorí – ako povedal Lev XIV. – sú „rodinnou záležitosťou“ kresťana, nie len „sociálnym problémom“.
