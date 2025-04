Vatikán zverejnil zábery pápeža Františka v otvorenej rakve

Vatikán 22. apríla (TASR) - Vatikán v utorok zverejnil fotografie a videozábery zosnulého pápeža Františka v otvorenej rakve oblečeného v červenom ornáte s mitrou na hlave a ružencom v založených dlaniach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Zverejnené zábery boli zhotovené v kaplnke Domu svätej Marty, kde František počas svojho pontifikátu býval.



Pápežovu rakvu následne prenesú do Baziliky svätého Petra, kde si pápeža bude môcť uctiť verejnosť, informuje stanica Sky News. Kardinál Kevin Joseph Farrell, camerlengo Svätej rímskej cirkvi, ktorý predsedal obradu potvrdenia smrti a uloženia pápežovho tela do rakvy, a traja asistenti dohliadnu na zlomenie pápežovho prsteňa a jeho olovenej pečate, aby ich nemohol použiť nikto iný.



Vatikán tiež zverejnil zábery zapečatenia dverí na pápežskom apartmáne na treťom poschodí Apoštolského paláca a na apartmáne na druhom poschodí Domu svätej Marty, kde pápež býval.



Odo dňa pápežovho pohrebu nasleduje obdobie deviatich dní, takzvané novendiale, počas ktorých sa slúžia zádušné omše za pápeža. Novendiale začínajú samotnou pohrebnou omšou a ďalšie dni omšami slúženými napríklad v kapitulách patriarchálnych bazilík či v rímskej kúrii. O termíne pohrebu rozhodnú kardináli, ktorí sa v utorok o 9.00 h zišli vo Vatikáne na generálnej kongregácii.



Pápež František zomrel len deň po tom, čo na Veľkonočnú nedeľu udelil tradičné požehnanie Urbi et orbi (mestu Rím a svetu). Pred necelým mesiacom ho prepustili z rímskej nemocnice, kde sa strávil vyše mesiaca pre bronchitídu, ktorá mu neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. František stál na čele katolíckej cirkvi od marca 2013.