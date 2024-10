Vatikán zverejňuje svoju prvú výročnú správu o ochrane maloletých

Vatikán 29. októbra (TASR) - Vatikán v utorok zverejňuje prvú výročnú správu o ochrane maloletých v katolíckej cirkvi. Požiadal o ňu pápež František v čase zvýšeného tlaku na ďalšie opatrenia proti sexuálnemu zneužívaniu detí duchovnými. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Pápežská Komisia pre ochranu maloletých uviedla, že jej správa bude "prvým krokom k procesu zhromažďovania údajov a podávania správ" a bude dokumentovať, "kde pretrvávajú riziká a kde možno robiť pokroky".



Vo vyhlásení komisia správu opísala ako "nový nástroj" a súčasť procesu stanovenia jasných noriem na ochranu detí a zraniteľných dospelých. Bude rozdelená do štyroch oblastí – prehľad opatrení na ochranu v 15 až 20 miestnych cirkvách každý rok, trendy naprieč kontinentmi, politika vo Vatikáne a širšia úloha katolíckej cirkvi v spoločnosti.



Komisiu vedie americký kardinál Sean O'Malley, bývalý bostonský arcibiskup, ktorý sa stretával s obeťami zneužívania. V minulosti v rozhovore pre Vatican News povedal, že cirkevní vodcovia musia počúvať skúsenosti tých, ktorí prežili zneužívanie, aby mohli správne reagovať na túto krízu.



V roku 2022 František začlenil komisiu do Rímskej kúrie (vlády Svätej stolice) a požiadal o ročné "spoľahlivé vyúčtovanie toho, čo sa v súčasnosti robí a čo je potrebné zmeniť".



Od nástupu do čela katolíckej cirkvi v marci 2013 František (87) potrestal niekoľko biskupov, ktorí vo svojich diecézach dostatočne neriešili odhalenia o zneužívaní kňazmi, a zaviedol povinné nahlasovanie zneužívania. Obete však tvrdia, že sa môže a musí urobiť viac.



Pápež zriadil nezávislú komisiu odborníkov v decembri 2014 ako reakciu na množstvo odhalení sexuálneho zneužívania katolíckymi kňazmi a ich utajovanie. Komisia čelila silnej kritike za svoju organizáciu, financovanie a úlohu; niekoľko jej významných členov preto odstúpilo.



Situáciu zmenila cesta pápeža v januári 2018 do Čile, kde pedofilné škandály kňazov vyvolali pobúrenie. František spočiatku obhajoval čilského biskupa proti obvineniam, že zakrýval pedofilné zločiny staršieho kňaza. Neskôr priznal, že sa v tomto prípade dopustil "závažných chýb".



Pápež sa na svojich zahraničných cestách stretáva s ľuďmi, ktorí prežili zneužívanie, a pravidelne žiada o odpustenie. V roku 2019 prepustil z kňazského stavu amerického kardinála Theodora McCarricka, keď interné vatikánske vyšetrovanie potvrdilo, že sexuálne obťažoval dospelých aj deti.